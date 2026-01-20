"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

Ви дізнаєтеся:
- Де зараз знаходиться Тамбовський вовк
- Чому він покинув Україну
Сценарист і артист студії "Квартал 95" Валерій Жидков дав перший коментар після виїзду з України і розповів, що спонукало його до рішення покинути країну. "Тамбовський вовк" дав інтерв'ю YouTube-каналу "Kate ГОВОРИТ", де розкрив, як попрощався з "Кварталом 95".
З минулого року Валерій Жидков проживає в США і веде там концертну діяльність. Першим поштовхом до думок покинути "Квартал 95" сценарист назвав Майдан і початок російського вторгнення в 2014 році. Жидков заявив, що в цей момент політичний гумор студії перестав бути невинним.
"Все, що ми робили до певного часу, нам дійсно подобалося, і нам здавалося, що ми робимо щось хороше. Потім в якийсь момент це мені почало не подобатися. Це була і причина, по якій я, по суті, перестав працювати в "Кварталі". До 14 року жарти про політику були невинні... Я в цьому конфлікті перестав бачити основу для гумору", — прокоментував Валерій.
"Тамбовський вовк" також згадав 2019 рік, коли колишній керівник студії "Квартал 95" став президентом. У цей же час у сценариста закінчився контракт, і він вирішив не продовжувати співпрацю, а минулого року переїхав жити до США. Як зізнався Валерій, починати життя з нуля йому з дружиною і двома дітьми було непросто.
"Це абсолютно нове життя, причому життя з нуля. Це з творчого нуля і фінансового. Треба працювати, продовжувати, треба адаптуватися", - поділився Жидков.
Куди подівся Тамбовський вовк з Кварталу 95
Валерій Жидков, який народився в російському Тамбові, займає чітку проукраїнську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році він залишився в Києві, активно займався волонтерством і виступав з благодійними концертами на підтримку ЗСУ. У червні 2022 року артист отримав український паспорт. Незважаючи на це, Жидков покинув Україну і переїхав до США, про що повідомив Євген Кошовий у лютому 2025 року.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що співачка Наташа Корольова відверто заговорила про почуття до колишнього чоловіка Ігоря Ніколаєва. Корольова вирішила привітати Ніколаєва з днем народження і записала відео під пісню іменинника. Співачка розсипалася в компліментах зірці.
Також засновниця "Nova Music" Jerry Heil відреагувала на висловлювання артистки Кажанни, яка невтішно висловилася з приводу співпраці з лейблом. Співачка назвала контракт "рабським" і зажадала його негайного розірвання.
Вас може зацікавити:
- "Вова, який в Б-класі": Олена Зеленська дала зворушливий коментар про чоловіка
- До титулу і дітей: Меган Маркл показала початок стосунків з принцом Гаррі
- Олена Мозгова повернулася після 10 днів у лікарні - де лежала продюсерка
Що таке Вечірній Квартал
Вечірній Квартал - гумористичне телешоу Студії "Квартал-95". Виходить в ефір з лютого 2005 року (спочатку на телеканалі Інтер, потім - 1+1). Жарти та музичні номери зачіпають широкий спектр тем і відображають сатиричний погляд на політику та соціальне життя.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред