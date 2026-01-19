Рус
Епоха завершилась: у Римі помер засновник бренду Valentino

Юрій Берендій
19 січня 2026, 19:19
Пішов із життя легендарний італійський кутюр’є та засновник модного дому Valentino Валентино Гаравані, який залишив вагомий слід в індустрії моди.
Епоха завершилась: у Римі помер засновник бренду Valentino
Валентино Гаравані - у Римі помер засновник бренду Valentino / Колаж: Главред, фото: УНІАН, realmrvalentino/ Instagram

Про що йдеться у матеріалі:

  • Помер засновник бренду Valentino Валентино Гаравані
  • Відомий дизайнер помер в колі родини у 93 роки

Італійський дизайнер і засновник бренду Valentino, Валентино Гаравані, помер у віці 93 років. Про це повідомив його фонд в Instagram.

Зазначається, що Гаравані пішов із життя сьогодні у своїй римській резиденції у колі рідних.

"Прощання з покійним відбудеться в середу, 21 січня, і четвер, 22 січня, з 11:00 до 18:00 в PM23 на площі Міньянеллі, 23. Похорон відбудеться в п'ятницю, 23 січня, в базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі-е-деї-Мартірі, на площі П'яцца делла Репуббліка, 8, в Римі, об 11:00", - йдеться у повідомленні.

Про персону: Валентино Гаравані

Валентино Клементе Лудовіко Гаравані (італійська вимова: [valenˈtiːno ɡaraˈvaːni]; 11 травня 1932 — 19 січня 2026), відомий під ім'ям Валентино, був італійським модельєром, засновником бренду і компанії Valentino. Його основні лінії включають Valentino, Valentino Garavani, Valentino Roma і R.E.D. Valentino, повідомляє Вікіпедія.

