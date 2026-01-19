Епоха завершилась: у Римі помер засновник бренду Valentino

Про що йдеться у матеріалі:
- Помер засновник бренду Valentino Валентино Гаравані
- Відомий дизайнер помер в колі родини у 93 роки
Італійський дизайнер і засновник бренду Valentino, Валентино Гаравані, помер у віці 93 років. Про це повідомив його фонд в Instagram.
Зазначається, що Гаравані пішов із життя сьогодні у своїй римській резиденції у колі рідних.
"Прощання з покійним відбудеться в середу, 21 січня, і четвер, 22 січня, з 11:00 до 18:00 в PM23 на площі Міньянеллі, 23. Похорон відбудеться в п'ятницю, 23 січня, в базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі-е-деї-Мартірі, на площі П'яцца делла Репуббліка, 8, в Римі, об 11:00", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв Главред, 11 січня стало відомо про смерть відомої української камерної співачки, солістки Національної філармонії України Тамари Калустян.
28 грудня світ попрощався з однією з найяскравіших постатей ХХ століття. На 91-му році життя померла легендарна французька акторка, модель і громадська діячка Бріджіт Бардо. Інформацію про її смерть офіційно підтвердив фонд, що займається захистом тварин і носить її ім’я.
У Сполучених Штатах пішов із життя відомий американський актор Пет Фінн. Зірка культового серіалу "Друзі" тривалий час боровся з онкологічним захворюванням. Він помер 22 грудня у віці 60 років у власному будинку в Лос-Анджелесі.
Про персону: Валентино Гаравані
Валентино Клементе Лудовіко Гаравані (італійська вимова: [valenˈtiːno ɡaraˈvaːni]; 11 травня 1932 — 19 січня 2026), відомий під ім'ям Валентино, був італійським модельєром, засновником бренду і компанії Valentino. Його основні лінії включають Valentino, Valentino Garavani, Valentino Roma і R.E.D. Valentino, повідомляє Вікіпедія.
