Нестерпно: Тодоренко показала третю дитину та поскаржилася на материнство

Олена Кюпелі
17 квітня 2026, 15:28
Запроданка Тодоренко поскаржилася на те, як їй важко бути мамою.
  • На що поскаржилася Тодоренко
  • Як виглядає її третя дитина

Ведуча Регіна Тодоренко, яка ігнорує війну в Україні та працює в країні-окупанті попри збройну агресію, поскаржилася на своє багатодітне материнство.

На своїй сторінці в Instagram продажна телеведуча написала, що материнство — "це про нестерпно важко". Вона також поділилася фото, як лежить у ліжку зі своїм третім, наймолодшим сином.

Тодоренко поскаржилася на материнство / Фото Instagram/reginatodorenko

За її словами, материнство — це важкий процес, тому що "ти вчишся піклуватися про когось, забуваючи про себе". "Твій графік сну, гаряча їжа та особистий простір стають розкішшю. Ти сумніваєшся в кожному своєму рішенні: "Чи правильно годую? Чи достатньо обіймаю? Чи не зіпсую?". А іноді хочеться просто закритися у ванній на 10 хвилин тиші. І це нормально", — каже вона.

Тодоренко поскаржилася на материнство / Фото Instagram/reginatodorenko

Втім, Тодоренко також назвала процес виховання дітей "надихаючим". "Ти стаєш сильнішою, ніж передбачала. Ти дивишся на світ очима дитини і заново вчишся радіти калюжам, листочкам і повітряним кулькам. Кожен день ти бачиш, як із крихітного "грудочки" росте особистість. І безсонні ночі стають сущим дрібничкою", — додала вона.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Камалія з'явилася на червоній доріжці музичної премії YUNA зі своїм колишнім чоловіком Мухаммадом Захуром і дорослими доньками - Мірабеллою та Арабеллою Захур.

Раніше також дружина аргентинського футболіста, нападника і капітана клубу MLS "Інтер Маямі" Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо з'явилася на спеціальному заході відомого у світі ювелірного бренду.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

Новини партнерів

Головне за день

Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" – Федоров

Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" – Федоров

17:16Україна
Долар дорожчає, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 20 квітня

Долар дорожчає, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 20 квітня

17:00Економіка
Іран повністю розблокував Ормузьку протоку - з'явилась реакція Трампа

Іран повністю розблокував Ормузьку протоку - з'явилась реакція Трампа

16:55Світ
Реклама

Популярне

Більше
Фортуна підкине золотий шанс: три знаки зодіаку опиняться на вершині успіху

Фортуна підкине золотий шанс: три знаки зодіаку опиняться на вершині успіху

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні собаки за 23 секунди

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні собаки за 23 секунди

Балкони, що лякали мешканців: навіщо в СРСР робили їх під нахилом

Балкони, що лякали мешканців: навіщо в СРСР робили їх під нахилом

В Україну повертаються морози - де випадуть дощі та вдарять грози

В Україну повертаються морози - де випадуть дощі та вдарять грози

Китайський гороскоп на завтра, 18 квітня: Тиграм — плітки, Коням — ностальгія

Китайський гороскоп на завтра, 18 квітня: Тиграм — плітки, Коням — ностальгія

Останні новини

17:29

Пара почала ремонт старого будинку і завмерла: знайшли те, чого не очікували

17:18

Полуниця вродить на славу: чим підживити для великих і солодких ягід

17:16

Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" – Федоров

17:00

Долар дорожчає, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 20 квітня

16:55

Софія Ротару заговорила румунською та поділилася особистим - деталі

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
16:55

Іран повністю розблокував Ормузьку протоку - з'явилась реакція Трампа

16:39

Археологи "оживили вампіра" через 400 років: чого боялися в давнинуВідео

16:18

Чому 18 квітня не можна довго спати й лінуватися: яке церковне свято

16:17

РФ готує масове переселення росіян до України: який нюанс не врахував КремльВідео

Реклама
16:17

"Зайшла у глухий кут": у Європі вразили назвавши рік завершення війни в Україні

16:00

"Льодовиковий період" повертається 10 років потому: коли вийде мультфільмВідео

15:55

Маринована цибуля вийде хрусткою та соковитою: шикарний рецепт до м'яса та риби

15:50

Гроші вже на підході: трьом знакам зодіаку пощастить після 17 квітня

15:37

Погода на Житомирщині різко погіршиться: коли очікувати нову хвилю похолодання

15:33

Режисер Павло Остріков змінив глядацьке крісло на ігровий майданчик у шоу "Я люблю Україну"Відео

15:30

Агенція оборонних закупівель знову потрапила у скандал

15:28

Нестерпно: Тодоренко показала третю дитину та поскаржилася на материнство

15:18

Чому кіт будить вночі — справжні причини, про які здогадуються одиниціВідео

15:13

Дощі, грози та туман: українців попередили про різке погіршення погоди

15:13

Читають думки: люди, народжені в ці місяці, мають сильну інтуїцію

Реклама
14:45

"Не збираюся переробляти": відома акторка висловилася про скандали Цимбалюка

14:45

Україна відповіла на ультиматум РФ - що буде з Донбасом та де відбудуться переговори

14:38

Чого не можна робити у Світлу суботу: прикмети на свято 18 квітня

14:18

Від русизму "щебьонка" пора відмовлятися: як правильно назвати цей матеріал українською

14:02

Схованки у старих речах: що знаходять покупці в секонд-хендах

13:50

На вихідних Рівненщину накриє негода: синоптики назвали дату нового похолодання

13:49

Скарби під ногами: знайдено таємний тунель Богдана Хмельницького, що там булоВідео

13:27

"Не налаштовую проти батька": Різатдінова розкрила стосунки сина з утікачем Онищенком

13:06

Удари по Україні різко посиляться: у розвідці попередили про загрозу і плани РФ

12:20

Говорити "лопнуло терпіння" - помилка: названо влучний український відповідник

12:17

Кремль готується "хитати" ЄС і НАТО: на яку операцію "підбили" Путіна

12:12

Як значно пришвидшити заряджання смартфона: правило "плюс 5"

12:04

Чужа у власному житті: ексклюзивна прем’єра серіалу "Підміна" — з 19 квітня на Київстар ТБ

12:02

Які сукні будуть модними у 2026 році: Андре Тан продемонстрував трендові моделі

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 18 квітня: Тиграм — плітки, Коням — ностальгія

11:46

Новий пріоритет США: Трамп розповів, що зараз важливіше за переговори щодо України

11:42

Гороскоп Таро на завтра, 18 квітня: Раку — перезавантаження, Скорпіону — новий початок

11:36

Уже нікуди дівати: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

11:29

Багатодітна мама схудла на 38 кг без ін'єкцій і дієт: секрет здивував

11:17

Дружина футболіста Мессі продемонструвала чудову фігуру

Реклама
11:05

РФ перейшла на атаки кількома хвилями: в ISW розкрили, чим нова тактика загрожує Україні

10:53

Актриса, яка бореться з розсіяним склерозом, терміново госпіталізована

10:35

Смородина буде розміром з вишню: що покласти під кущ у квітні-травні

10:35

Орбакайте показала свого батька на рідкісному фото

10:33

РФ масовано вдарила по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідкиФото

10:21

"Справжній богатир": Аліна Гросу народила і показала первісткаФотоВідео

10:16

Випробування долі, інтриги та складний вибір: 2+2 випустив офіційний трейлер серіалу "Пригоди козака Виговського"

10:00

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX

09:59

Насунулася магнітна буря силою 6 балів: українців попередили про небезпеку

09:57

"Одні аб'юзери були": відома співачка зізналася у зрадах

