Нестерпно: Тодоренко показала третю дитину та поскаржилася на материнство

Запроданка Тодоренко поскаржилася на те, як їй важко бути мамою.

Регіна Тодоренко показала третю дитину / колаж: Главред, фото: t.me, Регіна Тодоренко

На що поскаржилася Тодоренко

Як виглядає її третя дитина

Ведуча Регіна Тодоренко, яка ігнорує війну в Україні та працює в країні-окупанті попри збройну агресію, поскаржилася на своє багатодітне материнство.

На своїй сторінці в Instagram продажна телеведуча написала, що материнство — "це про нестерпно важко". Вона також поділилася фото, як лежить у ліжку зі своїм третім, наймолодшим сином.

Тодоренко поскаржилася на материнство / Фото Instagram/reginatodorenko

За її словами, материнство — це важкий процес, тому що "ти вчишся піклуватися про когось, забуваючи про себе". "Твій графік сну, гаряча їжа та особистий простір стають розкішшю. Ти сумніваєшся в кожному своєму рішенні: "Чи правильно годую? Чи достатньо обіймаю? Чи не зіпсую?". А іноді хочеться просто закритися у ванній на 10 хвилин тиші. І це нормально", — каже вона.

Тодоренко поскаржилася на материнство / Фото Instagram/reginatodorenko

Втім, Тодоренко також назвала процес виховання дітей "надихаючим". "Ти стаєш сильнішою, ніж передбачала. Ти дивишся на світ очима дитини і заново вчишся радіти калюжам, листочкам і повітряним кулькам. Кожен день ти бачиш, як із крихітного "грудочки" росте особистість. І безсонні ночі стають сущим дрібничкою", — додала вона.

Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

