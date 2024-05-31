Наташа Корольова зізналася у своїй нездатності мати дітей

Співачка Наташа Корольова зізналася у своїх проблемах.

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Наташа Корольова більше не змогла мати дітей / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/tarzan_official

Колись українка, а нині зрадниця України і фанатка Путіна, російська співачка Наташа Корольова зробила несподіване зізнання у своєму останньому інтерв'ю, яке вона дала в програмі Наталії Подольської.

Відповідаючи на запитання ведучої про те, як вона будувала стосунки зі своїм чоловіком-путіністом, стриптизером на прізвисько Тарзан, Корольова зізналася, що переспала з ним просто на першому побаченні.

За її словами, коли вона зрозуміла, що Тарзан покликав її зовсім не для того, щоб попити чаю, вона зробила йому замовлення на дитину. "Вагітність не була запланованою. Я приїхала в гості до свого майбутнього чоловіка і зрозуміла, що він зробив усе, щоб я залишилася. Щоб якось виправдати цю незручну ситуацію, я йому сказала: "Хочу хлопчика". Я прям конкретно замовила", - розповіла вона.

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Хто така Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви терміном на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

Після її фрази Тарзан зніяковів, але все ж виконав бажання коханої, згадала співачка.

"Він, звісно, сторопів, але вирішив не збивати хвилю і в підсумку замовлення виконав чітко. Прямо з першого побачення все вийшло", - додала вона.

Пізніше Корольова зізналася у своїй жіночій неспроможності. За її словами, після цього вона багато разів робила Тарзану замовлення на дітей, але у них нічого не вийшло.

Наташа Корольова - останні новини по темі

Нагадаємо, зрадниця України Наташа Корольова викрила свого чоловіка Тарзана в невірності після того, як з їхнього будинку зникла величезна сума грошей і коштовності.

А також відомий російський шоумен розповів, чому Корольова підтримує "чоловіка-ідіота з двома звивинами в голові".

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