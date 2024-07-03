Наталці Денисенко стало погано на знімальному майданчику - що сталося

Акторська праця важка - щоб глядач отримав ідеальну картинку, артисти нерідко жертвують своїм здоров'ям. Часто зйомки не припиняються за будь-якої погоди.
Нині щодня нашу країну розжарює до рекордних температур, проте популярна акторка Наталка Денисенко від такої спеки не сховалася. Вона бере участь у зйомках проєкту, в яких за задумом зима. А це означає, що костюмери вбирали артистку у светри та пуховики.
Учора організм Денисенко від такого теплового удару не витримав - артистці стало погано просто на знімальному майданчику. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.
"Сьогодні весь день знімалася у светрах, пуховиках, бо знімаємо "зиму". Я не думала, що я знову отримаю такий "тепловий удар". Мені реально стало погано фізично! Завтра ще такий насичений і напружений день: проби, дві зйомки... Вимикаюся, бо здоров'я і стан – це найцінніше", - написала Наталка Денисенко, і показала своє виснажене фото. Сьогодні вона на зв'язок із шанувальниками не вийшла.
Хто така Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
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