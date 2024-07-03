Відчайдушний крок: король Чарльз веде переговори з Гаррі

Король Чарльз прагне стати "доброзичливим дідусем" для принца Арчі та принцеси Лілібет.
За даними Mirror, так стверджує королівський оглядач. Повідомляється, що 75-річний король обговорює можливість відвідати принца Гаррі та Меган Маркл в Америці, щоб поспілкуватися з дітьми після прогресу в триваючому лікуванні раку.
За словами королівського коментатора Тома Квінна, Чарльз "зневірився" побачити двох своїх молодших онуків, і в його графіку є пауза, яка може дати йому змогу полетіти до США.
Хто такий король Чарльз ІІІ
Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
Квінн також заявив, що Гаррі "вагається", чи привозити дітей до Великої Британії, і раніше припустив, що герцогиня Сассекська "в жодному разі не зможе повернутися на британську землю", а це означає, що Чарльзу доведеться поїхати в Монтесіто, щоб відвідати своїх онуків.
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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.
А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.
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