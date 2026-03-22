"Знайшла привід розлучитися": Полякова потрапила у скандал через слова чоловіка про Єфросініну

Вадим Буряковський дозволив собі зайву відвертість, чим сильно розлютив дружину.

Оля Полякова скандал — співачка заступилася за подругу перед чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Український бізнесмен і чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський дав рідкісне інтерв'ю, яке швидко поширилося в Мережі. Серед іншого чоловік висловив свою думку про близьку подругу зіркової дружини, українську ведучу Машу Єфросініну, та її сім'ю.

У розмові з Дмитром Гордоном Буряковський зазначив, що відкритість, яку Єфросиніна демонструє на публічних заходах і в соціальних мережах, далека від того, як Маша позиціонує себе в реальному житті. "Вона в житті не така відкрита. Оля сильно їй допомогла, завдяки Олі вона так відкрилась. Подивись перші передачі - вона такою не була. ... Вона змушена весь час доводити, що вона у всьому найкраща. Ну це ж важко. У багатьох така риса є, — розповів він.

Також чоловік Полякової висловив свою думку про Тимура Хромаєва — бізнесмена, військового та чоловіка Маші. Як ілюстрацію він навів ситуацію: коли ведуча з обранцем були у них в гостях, Буряковський невдало пожартував над Машею. Після цього Хромаєв та Єфросініна стрімко пішли.

"Я щось їй сказав, і вони просто поїхали разом із її чоловіком. Я навіть не розумію, чому. Мабуть, сказав не в тому тоні. Ну я не міг нічого такого образливого сказати. Я сказав у нормальному такому тоні. Можливо, якийсь привід був, можливо, щоб Тимур правильно зрозумів. Тимур з мажорів, а мажори важко все переживають. Мажор... Він палець об палець, щоб всього добитися, не вдарив", — каже Вадим.

Вадим Буряковський висловив свою думку про Машу Єфросініну та її чоловіка / Скріншот YouTube

Після виходу інтерв'ю за Машу Єфросініну та її сім'ю заступилася сама Оля Полякова. У своєму блозі вона заявила, що не поділяє думку чоловіка про близьку подругу та її сім'ю.

"Мені було вкрай неприємно почути слова мого чоловіка в його інтерв’ю на адресу Маші і її родини — я їх не поділяю і відверто кажучи була шокована його заявами, які могли зробити боляче важливим для мене людям. Я хочу це чітко зафіксувати: це його особиста позиція. Не моя. Іноді близькість не означає тотожність думок. Але я вважаю за потрібне вибачитись! Мені шкода!" — написала співачка й опублікувала фото з Єфросиніною, її чоловіком і сином.

Оля Полякова скандал — співачка заступилася за подругу перед чоловіком / фото: instagram.com/polyakovamusic

Емоційний випад Полякової в Мережі сприйняли неоднозначно: її почали критикувати за те, що вона стала на бік подруги, а не чоловіка. До того ж, за словами користувачів, Вадим Буряковський - доросла людина, яка має право на власну думку, і вибачень від дружини не потребує. Мовляв, свою згоду чи незгоду з Вадимом Оля могла обговорити наодинці, а не в публічному просторі.

Варто зазначити, що сама Маша Єфросиніна скандальне інтерв'ю Вадима Буряковського та вибачення близької подруги залишила без уваги (на момент публікації статті — прим. редактора).

Про персону: Маша Єфросиніна Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша", повідомляє Вікіпедія. Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

