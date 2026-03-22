Тарас Тополя загорівся під час концерту на сцені: моторошне фото

На концерті Тараса Тополя було, у прямому сенсі, дуже спекотно.

Тарас Тополя здивував концертним номером

Відомий український співак Тарас Тополя поділився фотографією, на якій він фактично горить.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому стоїть на сцені з мікрофоном, а навколо нього палає вогонь. Свій пост він підписав лаконічно: "Таке буває. Як підписати, люди, порадьте".

Тарас Тополя горів на сцені

Зрозуміти, чи справді загорівся костюм артиста, неможливо. Чи то це такий візуальний ефект від піротехніки позаду Тополі, чи то він дійсно використовував спеціальний вогнетривкий костюм. А може, справа взагалі в старому доброму фоторедакторі.

Так чи інакше, фото виглядає вражаюче. Коментатори з радістю почали ділитися креативними ідеями підписів до гарячого у всіх сенсах фото.

Про особу: Тарас Тополя Тарас Тополя — український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

