"Їздив до Москви": Приходько жорстко розкритикувала Монатіка

Христина Трохимчук
21 березня 2026, 18:16
Скандальна співачка розкритикувала представників українського шоу-бізнесу.
Анастасія Приходько про Монатика
Анастасія Приходько про Монатіка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Приходько, Монатік

  • Чому Анастасія Приходько критикує Дмитра Монатіка
  • Як вона ставиться до перекладу російських хітів українською мовою

Скандальна українська співачка Анастасія Приходько критично висловилася про нову творчість Дмитра Монатіка. В інтерв'ю РБК-Україна артистка згадала минуле знаменитості.

За словами Приходько, Монатік занадто швидко змінив позицію через страх опинитися "за бортом" українського шоу-бізнесу, і це негативно вплинуло на його пісні.

Анастасія Приходько про російську мову
Анастасія Приходько про кар'єру Монатика в РФ / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

"Мені була незрозуміла його політика. Він їздив до Москви, сидів там всюди, а тепер він різко переклав на українську всі пісні, чим особисто я не займаюся. Діма, що це за страх? Це страх публічної людини залишитися за бортом. Маючи такий чудовий музичний багаж, як у Діми, у нього є страх, що українською він не напише краще", — висловилася Анастасія.

Також співачка голосно "пройшлася" по інших своїх зіркових колегах, які почали перекладати свої хіти українською мовою. Водночас зірка зазначила, що поважає артистів, які з самого початку творили рідною мовою: лідера "Бумбокс" Андрія Хливнюка та фронтмена "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Діма Монітік
Діма Монатік заспівав українською мовою / фото: instagram.com, Монатік

"Всі зараз намагаються співати українською і переспівувати одне одного, і мені здається, вже частково починають десь сходити з розуму. Я так спостерігаю за всім цим. Дивлюся: той щось вимучить, той щось вимучить, той щось зробить. Я думаю: "Господи, куди вас несе, друзі?" Ніби їх у банку запроторили. Я трохи з іншої історії", — заявила Приходько.

Про особу: Анастасія Приходько

Анастасія Приходько — українська співачка, авторка пісень, громадська та політична діячка, заслужена артистка України.

У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце.

За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

Українські фахівці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході — ЗМІ

Заміна для Філарета: в УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха

РФ хотіла підготувати "замах" на Орбана - WP

