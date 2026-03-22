Зібров розплакався на концерті Віктора Павлика: що сталося

Коротко:
- Що розповів Павло Зібров
- Чому він розплакався на концерті
Народний артист України Павло Зібров відвідав концерт свого колеги Віктора Павлика, який "довів" його до сліз.
На своїй сторінці в Instagram артист опублікував відео, де у нього котяться сльози.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.
"Дякую тобі, друже Вітя, за цей неймовірний вечір! За атмосферу, що звучала серцем, за живе виконання і той розкішний Президентський симфонічний оркестр — це було по-справжньому велично!" — написав артист після концерту.
За його словами, дві години виступу пролетіли як одна мить. "І, зізнаюся, я встиг навіть поплакати. Дякую тобі за ці щирі емоції, за ці сльози — вони повернули мене в ті часи, коли я сам їздив з оркестром, у мою молодість, у ті особливі моменти, які назавжди залишаються в серці", — розчулився Зібров.
Він також залишив тепле побажання для свого колеги: "Вітя, живи довго, твори — твої пісні вже безсмертні. Ти артист з великої літери. Ти — легенда української сцени. Нехай Бог дарує тобі здоров'я, сили та радості ще на багато років!".
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про особу: Павло Зібров
Павло Зібров — український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред