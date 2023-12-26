Переможець "Танців з зірками" Євген Кот вперше стане батьком

Дружина та муза хореографа носить під серцем його довгоочікуваного первістка.

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Євген Кот і Наталія Татарінцева вперше стануть батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya

Український танцюрист, хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Євген Кот разом з дружиною, танцівницею Наталією Татарінцевою, повідомили на Різдво чудову новину - в їхній родині скоро з'явиться ще одна людина.

Про вагітність Наталії пара оголосила в соціальних мережах чуттєвим відео з захоплюючим сюжетом. Артистичне подружжя під звуки колискової показало, як разом в глиняний горщик вони засипають землю, потім - садять зерна і поливають водою. В кінці ролика чути дитячий плач.

"Сьогодні в день Різдва ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини! Ми чекаємо на тебе наше диво", - пишуть Кот і Татарінцева.

Про довгоочікувану вагітність Наталія дізналася на початку листопада. З майбутнім поповненням у родині щасливу пару вітають шанувальники, колеги та друзі - Ілона Гвоздьова, Світлана Тарабарова, Оля Цибульська, Ксенія Міішина, Олена Шоптенко, Іванна Онуфрійчук та ін.

Дивіться відео, яким Євген Кот і Наталія Татарінцева оголосили, що чекають на дитину:

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