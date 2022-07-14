"Нас врятувало 10 хвилин часу": Олег Скрипка дивом не став жертвою ракетного обстрілу Вінниці

Олег Скрипка дивом не став жертвою ракетного обстрілу у Вінниці / скріншот

Росія 14 липня ракетами обстріляла Вінницю, де загинули мирні люди, серед яких є діти.

В цей же день музикант Олег Скрипка разом з колективом повинен був виступати в місті. На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що вони хотіли підтримати військових.

"Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця. Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами", - зазначив музикант.

Також Скрипка зазначив, що він міг стати однією з жертв російського обстрілу.

читайте такожНіхто не вижив: при ракетному обстрілі Вінниці повністю знищили медичну клініку"Ми зустрілися з організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу... поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї військової бази, ми бачимо своїми очима реальність їх "рятівної спецоперації" - 20 загиблих і 90 поранених", - повідомив музикант.

Ракетний обстріл Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

За останніми даними відомо про 20 загиблих. Понад 90 людей постраждали.

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