Білорусь погрожує Польщі ракетним ударом по військовій інфраструктурі

Білорусь погрожує Польщі ракетними ударами / УНИАН

Білорусь погрожує Польщі ракетними ударами у відповідь на "провокації країн колективного заходу". Там уточнили, що відповідь послідує, якщо з Білоруссю будуть спілкуватися з позиції сили. Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі Руслан Косигін, повідомляє FreeДом.

Він додав, що територія Польщі стане першочерговим об'єктом удару.

"У разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри прийняття рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних Збройних сил, арсенали і бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки і транспортної інфраструктури", - сказав Руслан Косигін.

Він переконаний, що Вашингтон та Брюссель відпрацьовують механізм створення угруповань військ для застосування проти РФ та Білорусі. Усе це вони нібито роблять під приводом стримування загрози зі сходу.

"Територія Польщі, як, втім і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти РФ і її союзників", - додав Косигін.

Слід зазначити, що Білорусь має не таку ж позицію, як Путін. В РФ наголошують на тому, що Польша, Фінляндія чи Швеція не загрожують країні, натомість Лукашенко каже протилежне. Самопроголошений президент Білорусі не раз наголошував на тому, что з боку Литви та Польщі є якась загроза.

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь додав, що Білорусь дійсно погрожує країні НАТО. Таким чином Польща може звернутися за допомогою до країн-членів Альянсу.

"Одна річ мігрантів туди засилати. Якщо вже погрози завдати ударів по центрах прийняття рішень у Варшаві, це вже привід для Польщі закликати членів НАТО до консультацій з точки зору виникнення загроз для національної безпеки і оборони", - сказав Самусь.

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Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого.

Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

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