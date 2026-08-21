Атака РФ на Київ: відомий голлівудський актор відвідав столицю

Лев Шрайбер продемонстрував наслідки обстрілу та звернув увагу на руйнування цивільної інфраструктури.

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Лев Шрайбер показав наслідки обстрілу Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/lievschreiber

Коротко:

Актор закликав міжнародну спільноту продовжувати допомагати Україні

Артист має українське коріння

Американський актор і сценарист Лев Шрайбер, відомий за фільмами "Крик" та "Люди Ікс: Початок. Росомаха", приїхав до Києва після російської атаки 20 серпня. Актор побував у Солом’янському районі столиці, який зазнав ракетного удару.

Кадрами з місця подій Шрайбер поділився у своєму Instagram. Він показав наслідки обстрілу та звернув увагу на руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, внаслідок атаки були пошкоджені дитяча лікарня, школа, автостоянка та житлові будинки.

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За останніми даними, внаслідок удару по Києву загинули 17 осіб, ще понад 40 отримали поранення.

Шрайбер підкреслив, що характер руйнувань свідчить про те, що мирне населення стало однією з цілей російської атаки.

"Очевидно, що атака була спланована так, щоб вразити мирних жителів", - заявив актор.

Він також закликав міжнародну спільноту продовжувати допомагати Україні у протистоянні російській агресії.

"Україні потрібна потужніша протиракетна оборона. Системи Patriot тощо - усе, що зможе це зупинити", - сказав Шрайбер.

Актор має українське коріння: його дідусь народився в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Шрайбер неодноразово публічно висловлював підтримку Україні та брав участь в ініціативах на допомогу українцям.

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Про особу: Лев Шрайбер Лев Шрайбер - американський актор, режисер, сценарист і продюсер. Лауреат премії "Тоні". Володар 6 номінацій на "Золотий глобус". Відомий за низкою незалежних фільмів та кількома блокбастерами, зокрема стрічкою "Люди Ікс: Початок. Росомаха" та першими трьома фільмами серії Веса Крейвена "Крик", повідомляє Вікіпедія.

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