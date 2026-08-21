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Атака РФ на Київ: відомий голлівудський актор відвідав столицю

Віталій Кірсанов
21 серпня 2026, 14:13
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Лев Шрайбер продемонстрував наслідки обстрілу та звернув увагу на руйнування цивільної інфраструктури.
Лев Шрайбер продемонстрував наслідки обстрілу Києва
Лев Шрайбер показав наслідки обстрілу Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/lievschreiber

Коротко:

  • Актор закликав міжнародну спільноту продовжувати допомагати Україні
  • Артист має українське коріння

Американський актор і сценарист Лев Шрайбер, відомий за фільмами "Крик" та "Люди Ікс: Початок. Росомаха", приїхав до Києва після російської атаки 20 серпня. Актор побував у Солом’янському районі столиці, який зазнав ракетного удару.

Кадрами з місця подій Шрайбер поділився у своєму Instagram. Він показав наслідки обстрілу та звернув увагу на руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, внаслідок атаки були пошкоджені дитяча лікарня, школа, автостоянка та житлові будинки.

відео дня

За останніми даними, внаслідок удару по Києву загинули 17 осіб, ще понад 40 отримали поранення.

Шрайбер підкреслив, що характер руйнувань свідчить про те, що мирне населення стало однією з цілей російської атаки.

"Очевидно, що атака була спланована так, щоб вразити мирних жителів", - заявив актор.

Він також закликав міжнародну спільноту продовжувати допомагати Україні у протистоянні російській агресії.

"Україні потрібна потужніша протиракетна оборона. Системи Patriot тощо - усе, що зможе це зупинити", - сказав Шрайбер.

Актор має українське коріння: його дідусь народився в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Шрайбер неодноразово публічно висловлював підтримку Україні та брав участь в ініціативах на допомогу українцям.

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Про особу: Лев Шрайбер

Лев Шрайбер - американський актор, режисер, сценарист і продюсер. Лауреат премії "Тоні". Володар 6 номінацій на "Золотий глобус". Відомий за низкою незалежних фільмів та кількома блокбастерами, зокрема стрічкою "Люди Ікс: Початок. Росомаха" та першими трьома фільмами серії Веса Крейвена "Крик", повідомляє Вікіпедія.

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