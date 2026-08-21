Були разом у ніч смерті: бойфренд Панеттьєрі зробив заяву після її загибелі

Брайан Хікерсон порушив мовчання через свого адвоката.

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Гайден Панеттьєрі - причина смерті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

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Що заявив представник Брайана Хікерсона після смерті актриси

Які нові подробиці розслідування стали відомі

Бойфренд покійної голлівудської актриси Гайден Панеттьєрі Брайан Хікерсон вперше прокоментував її раптову смерть. Втім, як повідомляє TMZ, сам він вважав за краще утриматися від особистих емоційних зізнань, передавши офіційну заяву через свого адвоката Слоана Елліса.

"Смерть Гайден залишається предметом розслідування, і важливо дати йому можливість тривати. Як уже повідомлялося публічно, поліція підтвердила відсутність ознак насильницької смерті. З поваги до близьких Гайден та розслідування, що триває, жодних подальших коментарів на даний момент не буде", - заявив юрист.

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Гайден Панеттьєрі - особисте життя / фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

Примітно, що захисник Хікерсона - колишній федеральний прокурор, який раніше працював з Управлінням з боротьби з наркотиками (DEA) та ФБР. Це привернуло особливу увагу журналістів, адже до справи про загибель артистки вже долучилися агенти DEA.

Нагадаємо, у момент трагедії в квартирі в Південній Кароліні перебували сам Брайан і його брат Зак. Брайан спав у сусідній кімнаті, коли Зак виявив Гайден без свідомості в кріслі. Медики, які прибули на місце, намагалися врятувати зірку, але марно. Саме Хікерсон передав поліції сумку з ліками, які актриса приймала перед смертю.

Брайан Хікерсон - бойфренд Гайден Панеттьєрі / скріншот із відео

Пара зустрічалася з 2018 року, і їхні стосунки неодноразово опинялися в центрі скандалів, пов'язаних із заявами про домашнє насильство з боку Браяна.

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Також гуморист Юрій Ткач розповів, що допомогло врятувати його сімейний союз від розлучення. Зірка "Вечірнього кварталу" та його дружина Вікторія змогли подолати важку кризу завдяки регулярним сеансам у психотерапевта.

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Про персону: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи Титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Хейден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

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