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Софія Ротару повідомила про жалобу - деталі

Христина Трохимчук
21 серпня 2026, 13:01
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Співачка відреагувала на наслідки масованої атаки на столицю.
Софія Ротару зараз
Софія Ротару зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Ви дізнаєтеся:

  • Як Софія Ротару вшанувала пам'ять жертв обстрілу Києва
  • Наслідки удару РФ по столиці

Легендарна українська співачка Софія Ротару зв’язалася зі своїми шанувальниками у День жалоби, оголошений у Києві, та висловила співчуття з приводу чергового акту агресії РФ. Артистка звернулася до шанувальників у своєму Instagram.

Артистка не змогла пройти повз трагічні події, що сталися після масованого обстрілу столиці в ніч на 20 серпня. Наступного дня, 21 серпня, коли місто занурилося в скорботу за загиблими, Ротару опублікувала лаконічну, але сповнену болю історію.

відео дня

Співачка показала підписникам символічний кадр із запаленою свічкою на тлі міських будинків і написом "21 серпня. День жалоби в Києві". Зірка вирішила відмовитися від довгих промов, передавши всю глибину своїх почуттів лише однією деталлю - емодзі розбитого серця.

Софія Ротару відреагувала на удар по Києву
Софія Ротару відреагувала на удар по Києву / фото: instagram.com, Софія Ротару

Нагадаємо, що масована атака на Київ сталася в ніч на 20 серпня. Ворог застосовував ракети та ударні дрони. У результаті ударів значних пошкоджень зазнали житлові будинки, лікарні та навчальні заклади, а в різних куточках столиці спалахнули масштабні пожежі.

За офіційними даними, атака забрала життя 16 осіб, а ще понад 35 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. За добу Київ пережив одразу кілька хвиль ворожих ударів.

Софія Ротару
Софія Ротару / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Юрій Ткач та його дружина Вікторія подолали глибоку кризу у стосунках, що виникла на тлі повномасштабної війни. Шоумен відверто розповів журналістам, з якими труднощами вони зіткнулися.

Також Ані Лорак висловила невдоволення тим, як сучасні підлітки проводять літо. Співачка-зрадниця зізналася, що її 15-річна донька Софія практично не розлучається з телефоном. Також Лорак заявила, що її донька не збирається переїжджати до батька.

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Про особу: Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) й актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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