Софія Ротару повідомила про жалобу — деталі

Співачка відреагувала на наслідки масованої атаки на столицю.

https://glavred.net/stars/sofiya-rotaru-soobshchila-o-traure-detali-10790195.html Посилання скопійоване

Софія Ротару зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Ви дізнаєтеся:

Як Софія Ротару вшанувала пам'ять жертв обстрілу Києва

Наслідки удару РФ по столиці

Легендарна українська співачка Софія Ротару зв’язалася зі своїми шанувальниками у День жалоби, оголошений у Києві, та висловила співчуття з приводу чергового акту агресії РФ. Артистка звернулася до шанувальників у своєму Instagram.

Артистка не змогла пройти повз трагічні події, що сталися після масованого обстрілу столиці в ніч на 20 серпня. Наступного дня, 21 серпня, коли місто занурилося в скорботу за загиблими, Ротару опублікувала лаконічну, але сповнену болю історію.

відео дня

Співачка показала підписникам символічний кадр із запаленою свічкою на тлі міських будинків і написом "21 серпня. День жалоби в Києві". Зірка вирішила відмовитися від довгих промов, передавши всю глибину своїх почуттів лише однією деталлю - емодзі розбитого серця.

Софія Ротару відреагувала на удар по Києву / фото: instagram.com, Софія Ротару

Нагадаємо, що масована атака на Київ сталася в ніч на 20 серпня. Ворог застосовував ракети та ударні дрони. У результаті ударів значних пошкоджень зазнали житлові будинки, лікарні та навчальні заклади, а в різних куточках столиці спалахнули масштабні пожежі.

За офіційними даними, атака забрала життя 16 осіб, а ще понад 35 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. За добу Київ пережив одразу кілька хвиль ворожих ударів.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Юрій Ткач та його дружина Вікторія подолали глибоку кризу у стосунках, що виникла на тлі повномасштабної війни. Шоумен відверто розповів журналістам, з якими труднощами вони зіткнулися.

Також Ані Лорак висловила невдоволення тим, як сучасні підлітки проводять літо. Співачка-зрадниця зізналася, що її 15-річна донька Софія практично не розлучається з телефоном. Також Лорак заявила, що її донька не збирається переїжджати до батька.

Читайте також:

Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) й актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред