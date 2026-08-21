"Поставили крапку у минулих стосунках": Юрій Ткач здивував зізнанням про особисте

Актор розповів, що допомогло їхній родині врятуватись від розлучення.

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Юрій Ткач - стосунки з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Ткач

Ви дізнаєтеся:

Як Юрію Ткачу та його дружині Вікторії вдалося подолати сімейну кризу

Чому комік наважився вдруге зробити пропозицію своїй обраниці

Відомий український гуморист і зірка "Вечірнього кварталу" Юрій Ткач відверто поділився з 1+1 подробицями того, як їм з дружиною Вікторією вдалося зберегти шлюб. Після початку повномасштабного вторгнення сім'я знаменитості, як і багато українських пар, зіткнулася з серйозними випробуваннями, проте змогла врятувати свої стосунки.

За словами артиста, ключову роль у подоланні проблем відіграли робота з психотерапевтом та щоденні кроки назустріч одне одному. Юрій порадив парам, які зазнають труднощів у шлюбі, не боятися звертатися за допомогою до кваліфікованого фахівця.

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Юрій та Вікторія Ткач із донькою / фото: instagram.com, Вікторія Ткач

"Терапія дуже добре допомагає. Пішов на терапію, розібрався у своїх проблемах, виявив причини. Задумався: а чому так було? І робив певні кроки. Потроху, потроху, щодня робив невеликий крок назустріч дружині. Вона робила те саме з собою. І займалася терапією. І я всім раджу: якщо є якісь проблеми, а самостійно не можна розібратися, і книги не допомагають, то варто знайти класного терапевта - це завжди вихід", - підкреслив Ткач.

Юрій наголосив, що зруйнувати стосунки можна за секунду, але справжня робота полягає в тому, щоб знайти сили для їхнього відновлення. Символом нового етапу в житті пари стала повторна пропозиція руки й серця. Комік знову зробив пропозицію дружині, щоб почати сімейну історію з чистого аркуша.

Юрій Ткач - особисте життя / фото: instagram.com, Юрій Ткач

"Ми поставили крапку в минулих стосунках і почали спочатку. Ми домовилися, що починаємо все спочатку. І якщо ми починаємо все з нуля, то початок - це пропозиція. І тому для нас це символічний початок чогось нового", - зізнався гуморист.

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Про особу: Юрій Ткач Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

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