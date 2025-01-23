На Євробаченні спалахнув перший гучний скандал: до чого тут українці та поляки

Правила польського нацвідбору дозволили учасникам подавати пісні не лише польською, але й регіональними мовами та діалектами.

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На Євробаченні розгорівся мовний скандал / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із YouTube/Sw@da x Niczos - Lusterka

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Якою мовою виконує пісню у польському нацвідборі дует Sw@da i Niczos

Чому експеримент сподобався не всім полякам та викликав суперечку

На польському нацвідборі на Євробачення-2025 розгорівся мовний скандал. Причиною стало потрапляння до фіналу пісні Lusterka у виконанні дуету Sw@da i Niczos, які співають на підляському діалекті – суміші польської, української та білоруської мов.

Думки про пісню розділилися. Українці та білоруси, які прослухали композицію, зазначають у соцмережах, що чудово розуміють її текст.

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Полякам ж такий експеримент зайшов не до кінця. Поки жителі Підляшшя висловлюють гордість і зворушення, адже, за їхніми словами, раніше вони соромилися свого діалекту, а тепер мають привід пишатися, інша частина населення просто розлючена.

На платформі Х (колишній Twitter) критичні голоси висловлюють незадоволення: "Це такий підляський діалект, що навіть жителі Підляшшя його ніколи не чули", "Я живу в цій місцевості, це повна нісенітниця!" або "Це огидно! Це не має нічого спільного з нашою прекрасною Польщею!"

Деякі з критиків називають мову пісні білоруською чи українською, а не польською.

За словами польського телеканалу TVP, частина слухачів звинувачує дует у потуранні зростаючій українській меншині в Польщі.

Співачка дуету, Ніка Юрчук, уродженка Підляшшя, у відповідь пояснила, що їхня пісня покликана показати багатогранність Польщі.

"Це мікс білоруської, української і польської мов, нам це здається веселим, і ми розмовляємо по-своєму", - так пояснила співачка, що таке "підляська мова".

Цікаво, що цього року правила польського нацвідбору дозволили учасникам подавати пісні не лише польською, але й регіональними мовами та діалектами.

Євробачення 2025 - що відомо

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Співачка вижила після теракту ХАМАС на музичному фестивалі Nova 7 жовтня 2023 року.

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