Набрав 395 млн переглядів: кліп української режисерки номінували на "Греммі"

Чи вдасться відео української кліпмейкерки завоювати перемогу, стане відомо під час церемонії нагородження 31 січня 2022 року.
Кліп української режисерки Тані Муіньо, який вона зняла для американського репера Lil Nas X, номінували на престижну премію "Греммі-2022". Відео зняли на текст пісні Montero (Call Me By Your Name).
Імена номінантів премії з’явилися на офіційному сайті Grammy Award. Сам кліп Montero з’являється у списку в чотирьох номінаціях – "Запис року", "Альбом року", "Пісня року" і "Найкраще музичне відео". Ім’я Тані Муіньо вказане у списку на нагородження саме у номінації за найкраще відео. Співавтором кліпу також є і сам виконавець пісні.
Репер Lil Nas X випустив пісню Montero у березні 2021 року. У той час також відбулася прем’єра кліпу на слова пісні. Станом на сьогодні, 24 листопада, кліп в YouTube переглянули понад 395 млн разів.
Режисерка Таня Муіньо працювала над створенням кліпів для українських виконавців MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мішель Андраде тощо. Також вона зняла низку кліпів для відомих зарубіжних артистів, серед яких Кеті Перрі, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X та інші.
Імена переможців премії "Греммі" світ дізнається 31 січня 2022 року. Церемонія нагородження відбудеться в Лос-Анджелесі.
Кліпи Тані Муіньо для іноземних виконавців
Нещодавно Муіньо зняла кліп для канадського співака The Weeknd і репера Post Malone на пісню One Right Now. У ролику можна побачити не тільки сексуальних чоловіків, але й перестрілки і справжню криваву бійню. Не пройшло й доби після публікації, як відео уже переглянули понад 2 млн людей. Станом на 24 листопада кліп набрав понад 14 млн переглядів в YouTube.
Досить складно, за словами Муіньо, було знімати кліп на пісню Small Talk для співачки зі світовим ім'ям Кеті Перрі. Зйомки відбувалися в Лос-Анджелесі. Всю роботу потрібно було закінчити всього за два дні.
Які нагороди за кліпи уже одержувала режисерка Таня Муіньо
Роботу Муіньо уже не раз відзначали в Україні. Режисерка тричі підряд – у 2016, 2017 і 2018 роках – перемагала у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA. Крім цього, вона двічі ставала переможницею у номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards – у 2018 і 2019 роках.
На початку осені цього року року Муіньо стала переможницею премії MTV Video Music Awards 2021 у номінації "Краща режисерська робота" за кліп Montero. Нагородження відбулося у ніч на 13 вересня в Нью-Йорку.