Набрав 395 млн переглядів: кліп української режисерки номінували на "Греммі"

Режисерка Таня Муіньо номінована на премію "Греммі" / Instagram tanumuino

Кліп української режисерки Тані Муіньо, який вона зняла для американського репера Lil Nas X, номінували на престижну премію "Греммі-2022". Відео зняли на текст пісні Montero (Call Me By Your Name).

Імена номінантів премії з’явилися на офіційному сайті Grammy Award. Сам кліп Montero з’являється у списку в чотирьох номінаціях – "Запис року", "Альбом року", "Пісня року" і "Найкраще музичне відео". Ім’я Тані Муіньо вказане у списку на нагородження саме у номінації за найкраще відео. Співавтором кліпу також є і сам виконавець пісні.

Репер Lil Nas X випустив пісню Montero у березні 2021 року. У той час також відбулася прем’єра кліпу на слова пісні. Станом на сьогодні, 24 листопада, кліп в YouTube переглянули понад 395 млн разів.

Режисерка Таня Муіньо працювала над створенням кліпів для українських виконавців MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мішель Андраде тощо. Також вона зняла низку кліпів для відомих зарубіжних артистів, серед яких Кеті Перрі, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X та інші.

Імена переможців премії "Греммі" світ дізнається 31 січня 2022 року. Церемонія нагородження відбудеться в Лос-Анджелесі.

Кліпи Тані Муіньо для іноземних виконавців

Нещодавно Муіньо зняла кліп для канадського співака The Weeknd і репера Post Malone на пісню One Right Now. У ролику можна побачити не тільки сексуальних чоловіків, але й перестрілки і справжню криваву бійню. Не пройшло й доби після публікації, як відео уже переглянули понад 2 млн людей. Станом на 24 листопада кліп набрав понад 14 млн переглядів в YouTube.

Досить складно, за словами Муіньо, було знімати кліп на пісню Small Talk для співачки зі світовим ім'ям Кеті Перрі. Зйомки відбувалися в Лос-Анджелесі. Всю роботу потрібно було закінчити всього за два дні.

Які нагороди за кліпи уже одержувала режисерка Таня Муіньо

Роботу Муіньо уже не раз відзначали в Україні. Режисерка тричі підряд – у 2016, 2017 і 2018 роках – перемагала у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA. Крім цього, вона двічі ставала переможницею у номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards – у 2018 і 2019 роках.

На початку осені цього року року Муіньо стала переможницею премії MTV Video Music Awards 2021 у номінації "Краща режисерська робота" за кліп Montero. Нагородження відбулося у ніч на 13 вересня в Нью-Йорку.