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На Måneskin наїхали за підтримку Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

16 травня 2022, 19:13

Минулорічні переможці та загальні улюбленці зіткнулися з хейтом в мережі.

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Måneskin привітала Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні-2022 / instagram.com/maneskinofficial

Переможці Євробачення-2021, група Måneskin з Італії щиро привітали Kalush Orchestra, які здобули в конкурсі перемогу в цьому році.

Так на офіційній сторінці італійців в Twitter з'явилося тепле поздоровлення від групи: "Так Україна! Kalush Orchestra ❤️ це означає навіть більше, ніж просто заслужена перемога. У темні часи музика завжди здатна принести світло і зблизити всіх. Дякую".

Måneskin і раніше підтримували українців - брали участь у зборі гуманітарної допомоги, а також присвятили війні в Україні музичний кліп.

Між тим, привітання від італійців деякі сприйняли не як добрий жест передачі перемоги від одного конкурсанта іншому. Запалені уми розгледіли в цьому пропаганду, і дорікнули Måneskin в популяризації перекосу Євробачення від пісенного конкурсу до політичного.

У коментарях до посту італійської групи розгорілася неабияка дискусія: "Я розчаровуюся в вас, хлопці. Як ви можете підтримувати політичну перемогу?", "Вони перемогли через війну. Нехай вони мене пробачать, але вони не заслужили перемогу, конкурс "Євробачення" - нечесний", "Євробачення має бути конкурсом пісні, не політики"

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Måneskin привітала Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні-2022 / twitter.com/thisismaneskin

Між тим шанувальники Євробачення і групи Måneskin запевнили артистів, що отримали насолоду від виступу всіх конкурсантів, а перемога України здається їм абсолютно заслуженою. Також вони подякували італійцям за підтримку:

"Так, вони заслужили перемогу!"

"Абсолютно заслужена перемога! Багато сліз радості пролила за цих хлопців".

"Спасибі за вашу любов і підтримку для моєї країни. Ви - назавжди переможці в моєму серці!"

"Спасибі за підтримку! Вона так багато значить для нас, українців. Любимо вас!"

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Раніше мама лідера групи Kalush Orchestra розповіла, що викликає у неї більшу гордість, ніж перемога на Євробаченні-2022.

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