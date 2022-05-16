На Måneskin наїхали за підтримку Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

Минулорічні переможці та загальні улюбленці зіткнулися з хейтом в мережі.
Переможці Євробачення-2021, група Måneskin з Італії щиро привітали Kalush Orchestra, які здобули в конкурсі перемогу в цьому році.
Так на офіційній сторінці італійців в Twitter з'явилося тепле поздоровлення від групи: "Так Україна! Kalush Orchestra ❤️ це означає навіть більше, ніж просто заслужена перемога. У темні часи музика завжди здатна принести світло і зблизити всіх. Дякую".
Måneskin і раніше підтримували українців - брали участь у зборі гуманітарної допомоги, а також присвятили війні в Україні музичний кліп.
Між тим, привітання від італійців деякі сприйняли не як добрий жест передачі перемоги від одного конкурсанта іншому. Запалені уми розгледіли в цьому пропаганду, і дорікнули Måneskin в популяризації перекосу Євробачення від пісенного конкурсу до політичного.
У коментарях до посту італійської групи розгорілася неабияка дискусія: "Я розчаровуюся в вас, хлопці. Як ви можете підтримувати політичну перемогу?", "Вони перемогли через війну. Нехай вони мене пробачать, але вони не заслужили перемогу, конкурс "Євробачення" - нечесний", "Євробачення має бути конкурсом пісні, не політики"
Між тим шанувальники Євробачення і групи Måneskin запевнили артистів, що отримали насолоду від виступу всіх конкурсантів, а перемога України здається їм абсолютно заслуженою. Також вони подякували італійцям за підтримку:
"Так, вони заслужили перемогу!"
"Абсолютно заслужена перемога! Багато сліз радості пролила за цих хлопців".
"Спасибі за вашу любов і підтримку для моєї країни. Ви - назавжди переможці в моєму серці!"
"Спасибі за підтримку! Вона так багато значить для нас, українців. Любимо вас!"
читайте також"Євробачення-2023 буде в Україні 100%": міністр культури Ткаченко про підготовку до конкурсу
Раніше мама лідера групи Kalush Orchestra розповіла, що викликає у неї більшу гордість, ніж перемога на Євробаченні-2022.
Інші новини:
- "Безглузде рішення журі": Сумська втрутилася в скандал з голосуванням на Євробаченні-2022
- "Давайте відкинемо політику": Федишин поставила крапку в скандалі з голосуванням на Євробаченні
- Скандал з оцінками на Євробаченні 2022: Румунія не віддавала Україні 12 балів і закотила істерику