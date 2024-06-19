На очах у дітей: мільйонер застрелив популярну співачку на віллі в Туреччині

Британський бізнесмен убив свою дружину, а потім, імовірно, застрелився сам.
53-річний Девід Томас Бліт застрелив співачку, телеведучу і коміка Вікторію Віру Бліт на їхній віллі в Анкарі, Туреччина, поки троє їхніх маленьких дітей перебували вдома.
Спочатку він вистрілив у свою дружину, а потім направив той самий пістолет на себе, отримавши кулю в голову, повідомила турецька газета Hürriyet.
Передбачається, що пара посварилася через повідомлення, які він знайшов на телефоні Вікторії.
Сестра Вікторії Олександра написала в Instagram: "Із глибоким сумом і болем я маю повідомити, що моя кохана і прекрасна сестра, сонечко нашого життя, яка принесла нам стільки радості своїм сміхом, позитивним настроєм, драйвом і енергія, покинула нас назавжди. Будь ласка, я вас усіх прошу, дайте нам час заради дітей. Моя сім'я переживає дуже важкий час, тому що ми втратили обох батьків", - написала вона.
За їхніми дітьми - чотирьох, 10 і 14 років - доглядають родичі, які приїхали до Туреччини. "Нещодавно ми поховали нашого батька, а тепер і нашу сестру та зятя, і нам потрібен час, щоб прийти до тями, але найбільше нам потрібно бути тут заради дітей", - додала сестра знаменитості.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.
Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.
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