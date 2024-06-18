УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

У США заарештували Джастіна Тімберлейка

Олена Кюпелі
18 червня 2024, 16:20оновлено 18 червня, 16:55
279
Зі співаком трапився неприємний інцидент.
Джастіна Тімберлейка заарештували в Нью-Йорку
Джастіна Тімберлейка заарештували в Нью-Йорку / Колаж Главред, фото Instagram/ justintimberlake

Американського співака Джастіна Тімберлейка заарештували за звинуваченням у керуванні автомобілем у нетверезому стані в понеділок увечері в Нью-Йорку.

За даними Page Six, у вівторок співак має постати перед судом для пред'явлення обвинувачення, повідомив представник суду Саг-Гарбора. Подробиці арешту Тімберлейка стали відомі не відразу.

На даний момент іноЗМІ намагаються дізнатися подробиці інциденту, щоб проінформувати своїх читачів.

відео дня

Хто такий Джастін Тімберлейк

Джастін Тімберлейк - американський співак, автор пісень, композитор, продюсер, танцюрист і актор. Володар чотирьох премій "Еммі" і дев'яти премій "Греммі". За даними Вікіпедії, Джастін Тімберлейк прийшов до слави як один із солістів бой-бенду 'N Sync.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше принц Луї, який славиться своєю харизмою і безпосередньою поведінкою, відзначився на офіційному заході власним танцем. За нову витівку його навіть насварила його сестра, принцеса Шарлотта.

Також стало відомо про те, що дочка Бреда Пітта й Анджеліни Джолі Шайло чекала чотири роки, щоб відмовитися від імені свого батька - після розбіжностей під час битви за опіку, коли їй було всього 14 років.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Джастін Тімберлейк новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Графіки вимкнення електроенергії 19 червня: відомо, у які години не буде світла

Графіки вимкнення електроенергії 19 червня: відомо, у які години не буде світла

18:45 Україна
На Донеччині окупанти обезголовили військового ЗСУ: Костін розкрив деталі звірства

На Донеччині окупанти обезголовили військового ЗСУ: Костін розкрив деталі звірства

17:59 Україна
Росія кинула цілий "кулак" на прорив адмінкордону Луганщини: що відбувається

Росія кинула цілий "кулак" на прорив адмінкордону Луганщини: що відбувається

17:12 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Зрадниця Наташа Корольова видворила Тарзана з дому 8013

Зрадниця Наташа Корольова видворила Тарзана з дому

Хоче смерті: Кіркоров перебуває у важкому стані 4071

Хоче смерті: Кіркоров перебуває у важкому стані

Не послухали урядовців: Німеччина прийняла рішення щодо українських біженців 2239

Не послухали урядовців: Німеччина прийняла рішення щодо українських біженців

«Потрібно виправдати очікування Путіна»: Дуда зробив неочікувану заяву - деталі 1788

"Потрібно виправдати очікування Путіна": Дуда зробив неочікувану заяву - деталі

Останні новини

18:49

Коли ЗСУ зможуть атакувати РФ із F-16: Криволап розкрив оптимістичні терміни

18:48

Віктор Ющенко дав потиличника блогеру і став зіркою мережі

18:45

Графіки вимкнення електроенергії 19 червня: відомо, у які години не буде світла

18:24

Фехтувальниця Кривицька не потиснула руку росіянці: та влаштувала істерикуВідео

18:18

США не переплюнути: Криволап розповів, чи є шанси в авіації РФ проти F-35

Коли Україна отримає F-16 і чому Mirage - це провал: інтерв'ю з авіаекспертом КриволапомКоли Україна отримає F-16 і чому Mirage - це провал: інтерв'ю з авіаекспертом Криволапом
18:01

"Вульгарність - імена з карткової гри": жінка дико посварилася з чоловіком через імена близнюків

17:59

На Донеччині окупанти обезголовили військового ЗСУ: Костін розкрив деталі звірства

17:54

Чи можна додавати коріандр до консервації: господині розкрили лайфхакиВідео

17:34

"Танці на кістках": зрадниця Ані Лорак помітно поправилася і зганьбилася в мережі

Реклама
17:25

Варити годинами не потрібно: як правильно стерилізувати банки для консерваціїВідео

17:20

Навіщо перевертати банки під час консервації: як спростити собі заготовки

17:12

Росія кинула цілий "кулак" на прорив адмінкордону Луганщини: що відбувається

17:09

На Харківщині ЗСУ ліквідували спецпризначенців РФ: еліта окупантів у "котлі"

17:05

"До розколу ще далеко": в ЗСУ назвали ключові умови для переходу у контрнаступ

16:49

У Порошенка і Путіна синхронно розкритикували Саміт миру - експерт

16:45

Вартість знищених підрозділами СБУ танків перевищує 2 мільярди доларів - експерт

16:32

Як легко очистити яйце за 3 секунди: супер простий лайфхак

16:20

У США заарештували Джастіна Тімберлейка

16:01

З вілли Софії Ротару хочуть зробити лікарню для окупантів

15:40

"Не всі чоловіки повинні йти воювати": Слава Дьомін публічно висловився про мобілізацію

Реклама
15:25

Померла легендарна французька акторка і зірка "Чоловіки та жінки"

15:09

Стрілянина у Києві: потерпілим став казахський журналіст - деталі інциденту

14:55

В Україні серйозно похолодає і налетять дощі з грозами: синоптик назвала дату

14:22

Небезпечно для ЗСУ: стало відомо про можливе просування окупантів біля Авдіївки

14:20

Що можна зробити з пластикової пляшки: 3 корисні ідеї

14:08

Частина українців отримає 900 гривень від держави: на що їх можна витратити

13:38

Зможе збивати навіть ракети: відомі особливості танка, який отримає Україні

13:16

"Пройдемо, відновимо мир": Кулеба розповів, як Україна змусила нервувати Кремль

13:14

Пальчики оближете: надзвичайно смачний спосіб, як замаринувати кабачкиВідео

13:12

Потап несподівано звернувся до Максима Галкіна - що сталося

13:06

3 знаки зодіаку, які ніколи не слухають інших

12:47

Путін назвав умови щодо закінчення війни в Україні: в США жорстко відреагували

12:38

Чому ківі потрібно їсти зі шкіркою: секрет, який здивує своєю користюВідео

12:21

Народний засіб із 3 інгредієнтів проб'є будь-яке засмічення: як його зробитиВідео

12:16

Гороскоп Таро на липень 2024: Овнам - гроші, Тельцям - свято, Близнюкам - зміниВідео

12:06

Росіяни втрачають позицію за позицією: в ЗСУ заявили про успіхи під Харковом

12:03

"Прийде і твій час": відома українська актриса вступила до лав ЗСУ

11:59

РПЦ розпочинає інфокампанію проти України у світі: Держслужба з етнополітики відреагувала

11:38

Вже не прорвуться: окупанти загрузли в оточенні у Вовчанську - нові подробиці

11:27

Краще ніж з магазину: жінка показала як зробити спрей для миття дзеркалВідео

Реклама
11:27

Сильний удар по здоров’ю і багато проблем: чому шкідливо лягати спати після 1 години ночі

11:05

F-16 будуть, а пілоти ні: США підозрюють у "затягуванні" підготовки українців

10:59

Нова гаряча точка: Кулик оцінив ймовірність початку війни між КНДР та Південною Кореєю

10:56

Навіщо Путін їде до Кім Чен Ина і до чого тут Україна: відповідь експерта

10:45

Переведення ядерної зброї у готовність: НАТО може зробити важливий крок - Світан

10:43

Хоче смерті: Кіркоров перебуває у важкому стані

10:40

Жінка 20 років отримувала зарплату, нічого не роблячи: як їй це вдалося

10:37

Китайський гороскоп на завтра 19 червня: Собакам - небажані проблеми, Щурам - напружений день

10:32

Особистісний тест за 2 хвилини: що форма кулака може про вас розповісти

10:20

Гороскоп на завтра 19 червня: Левам - жахливий стрес, Стрільцям - час відпочити

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти