У США заарештували Джастіна Тімберлейка

Зі співаком трапився неприємний інцидент.

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Джастіна Тімберлейка заарештували в Нью-Йорку / Колаж Главред, фото Instagram/ justintimberlake

Американського співака Джастіна Тімберлейка заарештували за звинуваченням у керуванні автомобілем у нетверезому стані в понеділок увечері в Нью-Йорку.

За даними Page Six, у вівторок співак має постати перед судом для пред'явлення обвинувачення, повідомив представник суду Саг-Гарбора. Подробиці арешту Тімберлейка стали відомі не відразу.

На даний момент іноЗМІ намагаються дізнатися подробиці інциденту, щоб проінформувати своїх читачів.

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Хто такий Джастін Тімберлейк Джастін Тімберлейк - американський співак, автор пісень, композитор, продюсер, танцюрист і актор. Володар чотирьох премій "Еммі" і дев'яти премій "Греммі". За даними Вікіпедії, Джастін Тімберлейк прийшов до слави як один із солістів бой-бенду 'N Sync.

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