У США заарештували Джастіна Тімберлейка

Американського співака Джастіна Тімберлейка заарештували за звинуваченням у керуванні автомобілем у нетверезому стані в понеділок увечері в Нью-Йорку.
За даними Page Six, у вівторок співак має постати перед судом для пред'явлення обвинувачення, повідомив представник суду Саг-Гарбора. Подробиці арешту Тімберлейка стали відомі не відразу.
На даний момент іноЗМІ намагаються дізнатися подробиці інциденту, щоб проінформувати своїх читачів.
Хто такий Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк - американський співак, автор пісень, композитор, продюсер, танцюрист і актор. Володар чотирьох премій "Еммі" і дев'яти премій "Греммі". За даними Вікіпедії, Джастін Тімберлейк прийшов до слави як один із солістів бой-бенду 'N Sync.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше принц Луї, який славиться своєю харизмою і безпосередньою поведінкою, відзначився на офіційному заході власним танцем. За нову витівку його навіть насварила його сестра, принцеса Шарлотта.
Також стало відомо про те, що дочка Бреда Пітта й Анджеліни Джолі Шайло чекала чотири роки, щоб відмовитися від імені свого батька - після розбіжностей під час битви за опіку, коли їй було всього 14 років.
Вас також може зацікавити:
- Прогресивно погіршується: російському співаку Носкову стає все гірше
- "Я щаслива": Наталя Могилевська показалася в обіймах відомого українського співака
- Приховували: батько Агутіна видав правду про розлучення співака з Варум
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред