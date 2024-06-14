Їй було лише 44 роки: у Львові померла заслужена артистка України

З невідомої причини померла заслужена артистка України Христина Трач.

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Христина Трач померла у 44 роки / колаж: Главред, фото: facebook.com/lvivoperaofficial, pixabay.com/

Провідна солістка балету Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Христина Трач померла 13 червня 2024 року у віці 44 років.

Про смерть балерини повідомили на сторінці Львівської національної опери у Facebook.

"Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу смерті багаторічної працівниці театру, артистки балету, провідного майстра сцени, заслуженої артистки України Трач Христини", - написали колеги балерини. відео дня

Зазначимо, Трач закінчила класичне відділення Львівського державного училища культури і мистецтв. Ще студенткою почала працювати у Львівському академічному театрі опери та балету.

"Вона вивчила і виконала кілька сольних партій, привернувши до себе увагу публіки і педагогів як талановита талановита молода артистка балету, що володіла чудовими сценічними даними, віртуозною технікою. Працюючи в балетній трупі, увійшла в усі сольні номери вистав. З кожним танцем, кількість провідних партій зростала", - заявили в театрі.

Причину смерті Христини Ткач поки не повідомили, прощання відбудеться 15 червня з 10:00 до 11:00 у фойє Львівської національної опери.

Хто така Христина Трач? Христина Трач - заслужена артистка України, провідна солістка балету Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, яка досконало володіла технікою класичного танцю. Репертуар провідної солістки налічував понад 20 партій.

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