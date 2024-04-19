На фронті поранили російського актора-окупанта

Окупант висвітлював події на окупованих українських територіях.

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Михайла Мамаєва поранили на війні / Колаж Главред, фото МК

Російський актор і окупант Михайло Мамаєв, який зіграв у фільмі "Віват, Гардемарини", дістав поранення, коли висвітлював події на боці російських окупантів.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, окупант опинився в госпіталі і показав фото, де лежить на лікарняному ліжку з перев'язаним оком. Яке саме поранення призвело до госпіталізації і за яких обставин його було отримано, артист не уточнив.

Зазначимо, що Михайло Мамаєв вирушив на окуповані українські території в січні 2023 року. На той момент йому було 56 років. У фільмах "Віват, гардемарини!" (1991) і "Гардемарини II" (1992), а також у картинах "Гардемарини 1787. Мир" і "Гардемарини 1787. Війна", які вийшли 2023 року, йому дісталася роль Микити Оленєва.

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Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречені. Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманців ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше онук відомої співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, який утік з України під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з' явився в мережі і здивував підписників.

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