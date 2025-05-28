На дев'ятому місяці вагітності: Slavia вдруге виходить заміж

Стисло:
- Батько первістка Славії освідчився співачці
- Це сталося в День народження чоловіка
Українська співачка Slavia (Ярослава Притула) зараз перебуває на 9 місяці вагітності. Напередодні появи первістка артистка отримала пропозицію руки і серця від свого коханого і батька її майбутньої дитини - бізнесмена Андрія Павлюка.
Про це Славія розповіла у своєму блозі в Instagram. Павлюк покликав заміж зіркову кохану в День свого народження.
"Рідненький, з Днем народження!!! Ти мій коханий чоловік, найкращий друг, рідна душа. Я тебе намріювала, і ми знайшли один одного, щоб дарувати радість, насолоджуватись, і цінувати. Хочу подякувати тобі за міцний тил, підтримку, кохання, і натхнення. Сьогодні ти зробив мені пропозицію в Дії. Ідея одружитися онлайн - твоя, в твій День народження - моя, хоч я і сумнівалася, але ти підтримав, сказав, буде якраз супер поєднати ці дві події. Тепер твій День стане нашим. Кохаю", - написала щаслива Славія.
У коментарях співачку та її нареченого обсипали привітаннями та добрими побажаннями на довге і щасливе сімейне життя.
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Хто така Slavia?
Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.
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