"Зменшую бухич": колишня Потапа розповіла, як худне, якщо вага стоїть на місці

Ірина Горова розповіла про дієві способи схуднення, навіть коли вага стоїть на місці.

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Ірина Горова перебуває в хорошій формі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Горова

Коротко:

Який головний лайфхак у Горової для схуднення

Які методи використовує вона

Українська продюсерка Ірина Горова, яка раніше була дружиною репера-втікача Потапа, розповіла, що робить, щоб не набирати вагу.

Про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

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Підписники продюсера стали запитувати її, що потрібно робити, щоб схуднути. На одному з відео, Горова стала в планку. "Треба закрити ротик, не їсти виробів з борошна, солодощів. Треба рахувати калорії", - пояснила вона.

Горова розкрила секрет схуднення / Фото Instagram/gorovaya_irina

На запитання про те, чому вага може не змінюватися, Горова також відповіла.

Горова розкрила секрет схуднення / Фото Instagram/gorovaya_irina

"Насправді, у кожного свій підхід. Тіло не слухається, тому що ти не знайшов якогось способу, який підходить організму. У мене був час, коли я дуже багато кардіо робила і дуже швидко скидала вагу. Потім це перестало працювати. Я зменшила кількість їжі, рахую калорії і намагаюся не їсти солодкого", - додала вона.

За її словами, вона також зменшує кількість алкоголю.

Горова розкрила секрет схуднення / Фото Instagram/gorovaya_irina

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Хто така Ірина Горова? Ірина Горова - співзасновниця продюсерського центру та генеральна директорка Pomitni. У 2009 році спільно з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу стала група Потап і Настя (до 2017 року). У цей період Ірина виступає як продюсер телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки в продюсерському центрі з'явилися нові артисти: гурт Время и Стекло (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп проєкт U_C.

З 2018 року Ірина стає CEO і генеральним директором групи компаній Mozgi Group.

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