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Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Анна Підгорна
27 травня 2025, 17:12
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Потапенко розповів, до кого тепер зараховує себе генетично.
Потап
Потап новини - якої національності Олексій Потапенко / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Стисло:

  • Потап зробив ДНК-тест, щоб дізнатися свою національність
  • Результат багато що роз'яснив для шоумена

Український музичний продюсер і виконавець Потап (Олексій Потапенко) вирішив здивувати свою аудиторію незвичайним фактом про себе. За кордоном, куди він перебрався після початку повномасштабної війни в Україні, артист вирішив зайнятися пошуком свого коріння.

В інтерв'ю для ризького каналу rus tvnet Потап розповів, що нерідко йому ставлять запитання про національність, мовляв, зовнішність у нього не зовсім типова для слов'янського чоловіка. Це наштовхнуло артиста на думку зробити ДНК-тест.

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"Я нещодавно здав аналізи, які визначають склад національності в крові. І в мені 40% крові Балтики. Мені завжди говорили: "Ви з Литви, Латвії, звідки ви? Ви такий високий". І обличчя в мене не дуже слов'янське. Ну, як сказати, враховуючи з якими слов'янами порівнювати. Мене запитували, ставили це питання часто, тому мені стало цікаво", - поділився шоумен.

Потап
Потап новини - якої національності Олексій Потапенко / Скриншот YouTube

При цьому Потапенко поспішив зазначити, що України не зрікається - де б він не опинився, вона завжди залишатиметься для нього домом. Утім, мови і культуру генетичних предків артист має намір вивчити детальніше.

"У нас стільки перетинів було. Починаючи з Великого князівства Литовського, Київської Русі, Речі Посполитої - ось ця вся група народності давним-давно вже перетнулася. І в мені це чітко видно. Особливо за зростом. І тому я в Ризі почуваюся як удома. Єдине, що я ще не вловив - мова. Я буду вчитися із задоволенням", - каже Потап.

Потап
Хто такий Потап / інфографіка: Главред

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Хто такий Потап?

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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