"Кохана" Melovin невиліковно хвора - деталі

У Swoiia і Меловіна виявилися спільними не тільки погляди на творчість.

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Swoiia діабет - співачка розповіла, як бореться з хворобою / колаж: Главред, фото: instagram.com/swoiia

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Українська співачка Swoiia (справжнє ім'я - Катерина Гуменюк; у минулому виступала під псевдонімом Ассоль) у 27 років дізналася, що невиліковно хвора. У артистки цукровий діабет другого типу.

Про це Своя розповіла в програмі "Здоровий вибір". Усе життя в неї був низький рівень цукру, тому на інсулінорезистентність, яку виявили лікарі під час обстеження жіночих проблем Катерини, звернули увагу не одразу. Лише три роки тому співачка отримала чіткий діагноз, який змінив її життя.

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Своя переглянула свій підхід до харчування та ритму життя, стабілізувала рівень цукру дієтою, медикаментами та спортом. Хоча артистка зазначає - коливання часом відбуваються і через емоційний стан.

"Раніше я дуже багато тренувалася і мало їла, від того коливання цукру та інсуліну були не в нормі. Тобто, коли в тебе діабет, хоча б три рази на день треба їсти для того, щоб був стабільний рівень інсуліну і не було стрибків. Зараз у мене на глюкометрі стабільний показник. Це може бути позначка 6 або 7, залежить від того, що я поїла на ніч. Нервувала я чи ні, чи не забула прийняти три таблетки або ж прийняла тільки одну. Крім того, допомагає стабілізувати цукор фізична активність, зокрема, біг", - розповідає Swoiia.

Swoiia діабет - співачка розповіла, як бореться з хворобою / Скриншот YouTube

Примітно, що співак Melovin, з яким артистці приписують роман, також страждає від діабету. У 2023 році Костянтин Бочаров дізнався, що в нього цукровий діабет MODY типу (генетичний). Ймовірно, артистів об'єднала не тільки спільна творчість, а й спільне протистояння невиліковній хворобі.

Melovin і Swoiia сильно зблизилися з осені 2024 року / instagram.com/melovin_official

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Хто така Swoiia? Swoiia (Катерина Тараненко, у дівоцтві - Гуменюк) - українська співачка. Почала кар'єру в ранньому дитинстві під псевдонімом "Ассоль", але пізніше відмовилася від нього на користь проєкту "SWOIIA". На сцені з 4 років.

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