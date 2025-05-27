Ще один ляпас: тепер отримав Григорій Решетник

Коротко:
- За що отримав Григорій Решетник
- Як він відреагував
26 травня ЗМІ буквально вибухнули заголовками про те, що президента Франції Еммануеля Макрона публічно вдарила дружина.
Інцидент трапився, коли подружжя виходило з літака, прибувши до В'єтнаму. На відео, яке поширюється в мережі, видно, як Бріджит Макрон досить сильно б'є чоловіка в обличчя руками, від чого він навіть похитнувся. Ця ситуація потрапила на відео, коли двері літака відчинилися, а подружжя цього не помітило.
Обіграти по-своєму ситуацію вирішило і сімейство Решетників. Христина Решетник, дружина телеведучого Григорія Решетника опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram, де жартома вдаряє свого чоловіка по обличчю.
"За хвилину до виходу з літака. Кожна жінка щомісяця перетворюється з ангела на демона, чоловікам доводиться просто виживати. Усі персонажі придумані. Але всі персонажі переживають одне й те саме. Правда?" - пожартували знаменитості.
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Як повідомляв Главред, відома ведуча і модель Олександра Кучеренко розповіла шанувальникам, що побувала в Парижі і там знялася в рекламі. Кучеренко показала шанувальникам, як проходили зйомки, виявляється, вона брала участь разом із французьким пожежником.
А також Ольга Сумська висловила свою думку про те, що український співак Василь Зінкевич отримує скромну пенсію в розмірі 5 тисяч гривень. Також у публікації Сумська відзначила українського президента Володимира Зеленського.
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Хто такий Григорій Решетник?
Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.
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