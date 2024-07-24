Чоловік MamaRika розкрив секрет, як родині вдалося врятувати шлюб

Український ведучий і гуморист Сергій Середа та його дружина співачка Анастасія Кочетова, яка більше відома під псевдонімом MamaRika, зуміли подолати серйозну сімейну кризу. Вони знайшли вихід із ситуації і врятували свій шлюб.
У програмі ЖВЛ представляє Середа розповів, що у подружжя була серйозна криза у стосунках, але вони знайшли вихід із ситуації.
Сергій і Анастасія вирішили щомісяця влаштовувати одне з одним побачення, і це допомогло врятувати шлюб.
"Не так давно був важкий період у нашому сімейному житті. Після цього ми вирішили дозволяти собі відпочивати. Тому що ми дуже багато працюємо, заганяємося і тому втрачаємо одне одного. Час, який ми проводимо разом, це ввечері, коли поцілувалися і пішли спати. Тому раз на місяць будемо робити окремі вихідні, де лише мама і тато. Це якісь мандрівки в межах України або навіть Києва", - наголосив Сергій Середа.
Співачка MamaRika - цікаві новини з життя зірки:
Навесні MamaRika заговорила про розлучення з чоловіком - вона розповіла, що шлюб на межі розриву. Також вона додала, що подружжя продовжує боротьбу за своє кохання.
Пізніше чоловік MamaRika розповів правду про кризу у стосунках зі співачкою. Він підтвердив, що подружжя давно має проблеми в шлюбі. Подякував усім за підтримку і додав, що вони борються за свою сім'ю.
Нещодавно MamaRika вперше розповіла, чому ледь не розлучилася з чоловіком. Анастасія сказала, що вони багато говорили з чоловіком, докладали зусиль і врятували сім'ю.
Хто така MamaRika?
Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка.
Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах.
Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".
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