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Стало відомо, де перебувала "екс-ВІА Гра" Мейхер, яка одружена з росіянином

Дмитро Відоменко
18 червня 2023, 13:25 оновлено 18 червня, 13:25
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Відомий фотограф Аліна квітка розсекретила, де зараз перебуває колишня солістка "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка одружена з російським бізнесменом.
Мейхер
Надія Мейхер провела фотосесію у Венеції / колаж Главред, фото УНІАН і instagram.com/kvitka.photo

Колишня учасниця популярного гьорлз-бенду "ВІА Гра" Надія Мейхер (вона ж Надія Грановська) довгий час пропала з радаром шанувальників. Виявилося, зовсім недавно їй зробила фотосесію (і не де-небудь, а у Венеції) відома українська фотографиня Аліна квітка.

"Сьогодні у Венеції знімала чудову Надію Мейхер", - підписала фото в Stories дівчина.

До слова, на початку повномасштабної війни Мейхер публічно засудила російське повномасштабне вторгнення на територію України і повідомила, що активно волонтерить і підтримує ЗСУ. З тих пір артистка не часто виходить на зв'язок з шанувальниками.

Мейхер
Мейхер / колаж Главред, фото УНІАН і instagram.com/kvitka.photo

Так само незрозуміло, де саме живе зараз Мейхер, яка, до речі, одружена з російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим. Подружжя виховує двох дітей.

Дивіться відео: "Королівський обід з Надією Мейхер від британського шеф-кухаря Люсі Варнави":

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка. Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував.

Той же оприлюднив чутки про те, що Олег Винник у Німеччині переніс онкологію у важкій формі, зараз бореться з наслідками хвороби, і повертатися в Україну не має наміру. Представники співака спростували і цю плітку.

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