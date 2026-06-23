Мозгова висловилася про стосунки з чоловіком і зворушливо звернулася до нього - деталі

Девід Аксельрод відсвяткував свій 43-й день народження.

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Олена Мозгова та Девід Аксельрод — день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Девід Аксельрод

Ви дізнаєтеся:

Олена Мозгова звернулася до чоловіка

Що вона розповіла про їхні стосунки

Відома українська продюсерка Олена Мозгова зворушливо привітала чоловіка з 43-річчям і зробила зізнання про їхні стосунки в шлюбі. У своєму Instagram знаменитість опублікувала запис одного з виступів Девіда Аксельрода.

Мозгова ніжно звернулася до чоловіка, який зараз продовжує службу в підрозділі Національної гвардії України. Після важкого поранення та тривалої реабілітації, які пережив Аксельрод, знаменитість підкреслила важливість здоров’я в житті кожної людини.

відео дня

Як виглядає Девід Аксельрод зараз / скрін з відео

"З днем народження, коханий! Здоров’я тобі й сил — це, насамперед, те, чого хочеться побажати в умовах нашого життя!", — побажала Олена.

Продюсерка зважилася на відверті зізнання щодо принципів сімейного життя, яких дотримується у шлюбі з Девідом. Олена поділилася, що в основі їхніх стосунків завжди будуть любов і повага.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод із донькою / instagram.com/david__axelrod

"Дякую Всесвіту, що ми зустрілися в цьому житті! Кохаю беззастережно, ціную, поважаю завжди!", — підсумувала Мозгова.

Олена Мозгова, чоловік — де зараз

Девід Аксельрод зараз захищає Україну в лавах Нацгвардії. Через службу подружжя бачиться вкрай рідко, що зруйнувало їхні плани щодо запису спільної пісні. Сам Аксельрод свідомо пішов з публічного простору заради нових життєвих пріоритетів, на які вплинули важке поранення та тривала реабілітація.

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поділився подробицями стосунків зі своєю дочкою. Під час бесіди глава держави докладно пояснив, якими причинами продиктоване рішення Олександри залишитися на батьківщині.

Також Аліна Гросу заінтригувала підписників, опублікувавши фотоколаж, на якому можна розгледіти її загадкового чоловіка. За допомогою цих кадрів артистка вирішила влаштувати інтерактив і дізнатися в аудиторії, на кого більше схожий її маленький син Марк-Габріель.

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Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова — українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

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