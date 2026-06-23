Мозгова висловилася про стосунки з чоловіком і зворушливо звернулася до нього - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Олена Мозгова звернулася до чоловіка
- Що вона розповіла про їхні стосунки
Відома українська продюсерка Олена Мозгова зворушливо привітала чоловіка з 43-річчям і зробила зізнання про їхні стосунки в шлюбі. У своєму Instagram знаменитість опублікувала запис одного з виступів Девіда Аксельрода.
Мозгова ніжно звернулася до чоловіка, який зараз продовжує службу в підрозділі Національної гвардії України. Після важкого поранення та тривалої реабілітації, які пережив Аксельрод, знаменитість підкреслила важливість здоров’я в житті кожної людини.
"З днем народження, коханий! Здоров’я тобі й сил — це, насамперед, те, чого хочеться побажати в умовах нашого життя!", — побажала Олена.
Продюсерка зважилася на відверті зізнання щодо принципів сімейного життя, яких дотримується у шлюбі з Девідом. Олена поділилася, що в основі їхніх стосунків завжди будуть любов і повага.
"Дякую Всесвіту, що ми зустрілися в цьому житті! Кохаю беззастережно, ціную, поважаю завжди!", — підсумувала Мозгова.
Олена Мозгова, чоловік — де зараз
Девід Аксельрод зараз захищає Україну в лавах Нацгвардії. Через службу подружжя бачиться вкрай рідко, що зруйнувало їхні плани щодо запису спільної пісні. Сам Аксельрод свідомо пішов з публічного простору заради нових життєвих пріоритетів, на які вплинули важке поранення та тривала реабілітація.
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Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова — українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).
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