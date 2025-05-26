Мозгова розповіла, як її наймолодша донька переживає нічні обстріли

Олена Мозгова поділилася епізодом, який напевно знайомий сьогодні кожному українцю.

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Олена Мозгова діти - продюсерка розповіла про молодшу доньку Соломію / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

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Олена Мозгова розповіла, як її донька реагує на атаки РФ

Музичний продюсер поділилася роздумами про підростаюче покоління

Останні кілька ночей через ворожі обстріли видалися для українців особливо важкими. Дивлячись, як у сховищі від вибухів здригається її 10-річна донька Соломія, українська музична продюсерка Олена Мозгова почала роздумувати, як непросто складається доля сучасних дітей.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала малюнок Солі, який дівчинка намалювала на ранок після особливо гучних обстрілів: картинка з широкими і барвистими мазками, яскрава і надихаюча, дуже сильно контрастує з жахами реальності. Але це й дарує надію на краще, переконана Мозгова.

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"Вночі було страшно... Мені - навіть не від вибухів, а від того, що моя дитина притискається і шепоче: "Ма, коли так вибухає, мені здається , що ми не виживемо"... Я звісно відповіла, що давай-но більше оптимізму, що скоро все затихне. Але сама подумала: яке ж непросте дитинство у її покоління... Уроки в підвалі... Ці "вибухові" ночі... Але, попри все це, щастя є, життя вартує того, щоб йому радіти. І малюнок Солі тому підтвердження, бо її підсвідомість видає красиві картинки, значить так і буде", - пише музична продюсерка.

Олена Мозгова діти - продюсерка розповіла про молодшу доньку Соломію / instagram.com/olenamozgova1

Соломія - третя і наймолодша з доньок Олени Мозгової. Вона разом із мамою і татом, українським співаком Девідом Аксельродом (справжнє ім'я - Володимир Ткаченко), живе в Україні. Соля проявляє художній талант, і її картини вже стали невід'ємною частиною блогів зіркової мами, а також її незмінним приводом для материнської гордості.

Олена Мозгова з донькою Соломією / instagram.com/olenamozgova1

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Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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