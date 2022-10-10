"Мій дух сильніший за ракети": Ніна Матвієнко опублікувала зворушливу промову в траурний день

Ніна Матвієнко в день свого 75-річчя записала звернення / instagram.com/tonya_matvienko

Сьогодні, 10 жовтня, Народна артистка Ніна Матвієнко відзначає своє 75-річчя. На жаль, ювілей легенди української сцени був затьмарений жахливою трагедією, яка сколихнула всю Україну - масовим обстрілом по всій країні.

Іменинниця не залишилася осторонь, і записала звернення, яким спробувала підбадьорити і свою дочку, Заслужену актрису України Тоню Матвієнко, яка зараз за кордоном, та інших співвітчизників.

Відео Тоня поділилася на своїй сторінці в Instagram. "10.10.2022 Мамуся моя ❤️", - підписала ролик вона.

У кадрі Ніна Митрофанівна, нервово поправляючи шарф на шиї, звернулася до Тоні: "Доцю, оце сьогодні меня 75, так? А я не відчуваю. Сьогодні квітів багато присилають, так приємно, уявляєш? Дай Боже, щоб квітів було більше, ніж тих ракет. І якось це все поєднати сьогодні так складно... Тут наче свято, а тут поруч смерть, вогонь і б'ють по Києву. То ти там не переживай дуже. Все рівно наші хлопці бачать усе. Все бачать. І вони не допустять, щоб в Києві сьогодні отаке відбувалося. Це їм трошечки вдалося, повір мені. А моє 75-ліття сьогодні сильніше, ніж ці ракети. Мій дух сильніше. В мене стільки з'явилося сили, протесту! Ми не дозволимо! Ми молитвою, любовью своєю будемо захищати Київ. І піснею. Серце моє буде звучати і піснею, и любов'ю. І великим захистом".

У коментарях Ніну Митрофанівну дякують за натхнення і сили боротися з окупантами далі:

"Ми будемо всі сильні як Ніна Матвієнко! Вона наш вогонь, Вона наша душа, сила, вільність і перемога ❤️ Дуууже люблю і молюсь щоб цей ад закінчився".

"Моя люба Нина Мирофанівна, ви душа нації. Скучила за вами, ми обов’язково зустрінемося та разом ще проспіваємо ❤️".

"Як чудово сказано: " Ми любов'ю їх переможемо! ❤️"

"Низький уклін! Наша душа, наша українська пісня! Наша гордість ❤️"

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти застосували по Україні понад 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 з 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

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