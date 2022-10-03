Ніна Матвієнко розповіла, за що готова лизнути Бориса Джонсона

Ніна Матвієнко назвала Бориса Джонсона" смачним " / instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/borisjohnsonuk

Народна артистка і українська співачка Ніна Матвієнко поділилася, які грайливі думки її відвідують, коли вона дивиться на колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Про це вона по секрету розповіла журналістці Muzvar під час відвідування однієї з київських пекарень в рамках Українського гастротуру. Відео розмови з'явилося на офіційній сторінці ЗМІ в Instagram.

Ніна Митрофанівна продегустувала тістечко під назвою "Борис Джонсонюк" на честь британського політика - круасанне тісто, заварний крем, запечені яблука і меренга, укладена в знамениту зачіску Джонсона.

Десерт припав Матвієнко до смаку, і нагадав, які теплі почуття в ній викликає сам Борис.

"Така смакота! Такий смачний, як Джонсон. Бо ж його хочеться лизнуть, того Джонсона весь час. І патли його хочется покласти на місце, а потім думаю: "Та нехай! Він такий від того симпатичний!"- з кокетливою посмішкою зізналася співачка.

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