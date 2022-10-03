Ніна Матвієнко розповіла, за що готова лизнути Бориса Джонсона

Народна артистка зізналася, що багато думає про колишнього прем'єр-міністра, і вважає його симпатичним.
Народна артистка і українська співачка Ніна Матвієнко поділилася, які грайливі думки її відвідують, коли вона дивиться на колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
Про це вона по секрету розповіла журналістці Muzvar під час відвідування однієї з київських пекарень в рамках Українського гастротуру. Відео розмови з'явилося на офіційній сторінці ЗМІ в Instagram.
Ніна Митрофанівна продегустувала тістечко під назвою "Борис Джонсонюк" на честь британського політика - круасанне тісто, заварний крем, запечені яблука і меренга, укладена в знамениту зачіску Джонсона.
Десерт припав Матвієнко до смаку, і нагадав, які теплі почуття в ній викликає сам Борис.
"Така смакота! Такий смачний, як Джонсон. Бо ж його хочеться лизнуть, того Джонсона весь час. І патли його хочется покласти на місце, а потім думаю: "Та нехай! Він такий від того симпатичний!"- з кокетливою посмішкою зізналася співачка.
Раніше американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід взяла участь у паризькому тижні моди - на подіум вона вийшла топлес, а сукню "наносили" прямо на її голе тіло.
Також український співак і музичний продюсер Потап розповів, про що йому писав його єдиний син у перші дні повномасштабної війни в Україні, сидячи в підвалі.
Інші новини:
- "Це дітям треба обов'язково показувати?": Волочкова зібрала цілий зал, щоб розставити ноги
- Таємний син короля Чарльза III показав останній лист до Єлизавети II:"я був розчарований"
- Перчинка з витримкою: 64-річна Шерон Стоун знялася для чоловічого журналу в пікантній сукні