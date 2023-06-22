Режисер-воїн Сеітаблаєв розлучився з дружиною і показав нову кохану

З дівчиною Мар'яною Сеітаблаєв почав зустрічатися після того, як підійшов до кінця його десятирічний шлюб з продюсером Іванною Дядюрою.

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50-річний режисер-воїн і його кохана радісно позували фотографам / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український актор, режисер кримськотатарського походження (зараз службовець у лавах ЗСУ) Ахтем Сеітаблаєв вперше з'явився на публіці зі своєю новою коханою на ім'я Мар'яна. Вони відвідали допрем'єрний показ фільму "Рашизм. Історія хвороби", повідомляє прес-служба 1+1.

З Мар'яною Сеітаблаєв почав зустрічатися після того, як підійшов до кінця його десятирічний шлюб з продюсером Іванною Дядюрою.

50-річний режисер-воїн і його кохана радісно позували фотографам на Заході, а потім не соромилися братися за руки і обіймати один одного.

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У Сеітаблаєва є троє дітей від першого шлюбу: дочки Назли, Софія і син Селім. З Іванною Дядюрою актор також виховував сина Анатолія (її сина від першого шлюбу).

Нагадаємо, раніше український режисер Олег Сенцов, який захищає країну від російського вторгнення, заявив, що "битва за Донбас добігає кінця, принаймні, її активна фаза".

До того стрімінгова платформа Netflix у лютому викупила права на показ кримінальної драми українського режисера Олега Сенцова"Носоріг". Українська прем'єра пройшла 17 лютого. На Netflix фільм вийшов 23 травня 2022 року.

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