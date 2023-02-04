Молодше на 30 років: Леонардо Ді Капріо втішився в романі з ізраїльською моделлю

Журналісти виявили актора Леонардо Ді Капріо на світському заході в Лос-Анджелесі в компанії 19-річної моделі з Ізраїлю Іден Полані.

Леонардо Ді Капріо та Іден Полані / ua.depositphotos.com і Instagram

Легендарний голлівудський актор, продюсер і володар премії "Оскар" за фільм "вижив" Леонардо Ді Капріо продовжує міняти дівчат як рукавички. Як пише британський таблоїд Daily Mail, його помітили з новою красунею - 19-річною моделлю з Ізраїлю Іден Полані.

Пара була помічена на світській вечірці в Лос-Анджелесі, яку влаштувала попспівачка Ебоні Райлі з приводу випуску свого повноформатного альбому.

Про Полані відомо, що вона працює за контрактом з модельним агентством ITMODELES. Плюс вона активно пробує себе як Instagram-блогера (в цій соцмережі за нею стежать 200 тисяч фоловерів). В силу професії вона постійно переміщається по всьому світу – працює в США, Франції, Італії, Британії, Німеччини.

Ді Капріо відомий тим, що крутить романи з дівчатами, які сильно молодші за нього. Але Полані виділяється на цьому тлі - вона народилася 2 березня 2003 року. Тобто актор, який народився 11 листопада 1974 року, старший за неї майже на 30 років.

Іден Полані / Instagram

Леонардо Ді Капріо особисте життя

Нагадаємо, раніше Леонардо Ді Капріо розлучився зі своєю подругою, з якою він був разом 4 роки - Каміллою Морроне.

Вже наприкінці серпня його помітили на півдні Франції біля елітного нічного клубу в компанії Українки блогера і студентки Лондонської бізнес-школи Марії Берегової і старого друга, зірки трилогії "Людина-павук" Тобі Магуайра.

Потім Ді Капріо застали під час романтичної зустрічі з відомою моделлю Джіджі Хадід.

Наприкінці грудня 2022 року Ді Капріо папараці помітили в компанії 23-річної актриси Вікторії Ламас. Вони разом ходили в голлівудські ресторани. А потім провели новорічні свята на яхті біля острова Сен-Бартелемі в Карибському морі.

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