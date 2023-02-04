Молодше на 30 років: Леонардо Ді Капріо втішився в романі з ізраїльською моделлю

Легендарний голлівудський актор, продюсер і володар премії "Оскар" за фільм "вижив" Леонардо Ді Капріо продовжує міняти дівчат як рукавички. Як пише британський таблоїд Daily Mail, його помітили з новою красунею - 19-річною моделлю з Ізраїлю Іден Полані.
Пара була помічена на світській вечірці в Лос-Анджелесі, яку влаштувала попспівачка Ебоні Райлі з приводу випуску свого повноформатного альбому.
Про Полані відомо, що вона працює за контрактом з модельним агентством ITMODELES. Плюс вона активно пробує себе як Instagram-блогера (в цій соцмережі за нею стежать 200 тисяч фоловерів). В силу професії вона постійно переміщається по всьому світу – працює в США, Франції, Італії, Британії, Німеччини.
Ді Капріо відомий тим, що крутить романи з дівчатами, які сильно молодші за нього. Але Полані виділяється на цьому тлі - вона народилася 2 березня 2003 року. Тобто актор, який народився 11 листопада 1974 року, старший за неї майже на 30 років.
Леонардо Ді Капріо особисте життя
Нагадаємо, раніше Леонардо Ді Капріо розлучився зі своєю подругою, з якою він був разом 4 роки - Каміллою Морроне.
Вже наприкінці серпня його помітили на півдні Франції біля елітного нічного клубу в компанії Українки блогера і студентки Лондонської бізнес-школи Марії Берегової і старого друга, зірки трилогії "Людина-павук" Тобі Магуайра.
Потім Ді Капріо застали під час романтичної зустрічі з відомою моделлю Джіджі Хадід.
Наприкінці грудня 2022 року Ді Капріо папараці помітили в компанії 23-річної актриси Вікторії Ламас. Вони разом ходили в голлівудські ресторани. А потім провели новорічні свята на яхті біля острова Сен-Бартелемі в Карибському морі.
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