Українка-дівчина ДіКапріо відверто розповіла про себе і свою сім'ю

Леонардр Дікапріо і Марія Берегова / https://ua.depositphotos.com/

Після розставання з Каміллою Морроне легендарний голлівудський актор і продюсер Леонардо Ді Капріо по всій видимості, почала зустрічатися українкою-блогером і студенткою Лондонської бізнес-школи Марією Береговою. У лічені дні на 22-річну дівчину обрушилася слава, тому вона і вирішила трохи поспілкуватися з фоловерами на своїй сторінці в Instagram.

Марія каже, що займається спортом три-чотири рази на тиждень. І при зрості 170 сантиметрів її вага становить 51 кілограм. Крім того, дівчина не стала приховувати свій вік — вона народилася 13 квітня 2000 року.

Марія часто подорожує по світу, а також багато публікує фото зі спортзалу.

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"Внесок у ваш здоровий спосіб життя впливає на тіло і на розум. Іноді складно почати входити в цей ритм, але коли ти дотримуєшся його — це найкраще почуття", ‒ каже дівчина.

Також Марія розповіла передплатникам, що поєднує навчання в Лондоні з роботою. Правда, трудиться вона в сімейній компанії - адже її батьки володіють фармацевтичним підприємством.

Нагадаємо, раніше Леонардо ДіКапріо розлучився зі своєю подругою, з якою він був разом 4 роки - Каміллою Морроне.

А вже наприкінці серпня його помітили на півдні Франції біля елітного нічного клубу - у компанії Берегової і старого друга, зірки трилогії" Людина-павук" Тобі Магуайра.

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