Українка-дівчина ДіКапріо відверто розповіла про себе і свою сім'ю

Студентка Лондонської бізнес-школи Марія Берегова, яка віднедавна зустрічається з легендою Голлівуду Леонардо Ді Капріо, розповіла про себе в Мережі.
Після розставання з Каміллою Морроне легендарний голлівудський актор і продюсер Леонардо Ді Капріо по всій видимості, почала зустрічатися українкою-блогером і студенткою Лондонської бізнес-школи Марією Береговою. У лічені дні на 22-річну дівчину обрушилася слава, тому вона і вирішила трохи поспілкуватися з фоловерами на своїй сторінці в Instagram.
Марія каже, що займається спортом три-чотири рази на тиждень. І при зрості 170 сантиметрів її вага становить 51 кілограм. Крім того, дівчина не стала приховувати свій вік — вона народилася 13 квітня 2000 року.
Марія часто подорожує по світу, а також багато публікує фото зі спортзалу.
"Внесок у ваш здоровий спосіб життя впливає на тіло і на розум. Іноді складно почати входити в цей ритм, але коли ти дотримуєшся його — це найкраще почуття", ‒ каже дівчина.
Також Марія розповіла передплатникам, що поєднує навчання в Лондоні з роботою. Правда, трудиться вона в сімейній компанії - адже її батьки володіють фармацевтичним підприємством.
Нагадаємо, раніше Леонардо ДіКапріо розлучився зі своєю подругою, з якою він був разом 4 роки - Каміллою Морроне.
А вже наприкінці серпня його помітили на півдні Франції біля елітного нічного клубу - у компанії Берегової і старого друга, зірки трилогії" Людина-павук" Тобі Магуайра.
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