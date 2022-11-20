Леонардо Ді Капріо застали на побаченні з юною супермоделлю / фото https://ua.depositphotos.com

Легендарного голлівудського актора Леонардо ДіКапріо знову застали під час романтичної зустрічі з відомою моделлю Джіджі Хадід (причому різниця у віці у них рівно 21 рік).

48-річний актор і 27-річна супермодель разом провели вечерю в елітному ресторані Cipriani в Нью-Йорку. Парі не вдалося уникнути уваги фотографів - папараці після того, як вони виходили із закладу.

Ді Капріо приховав обличчя за медичною маскою і насунув на очі кепку, а дівчина намагалася закритися від фотографів масивним шарфом.

Як пишуть американські таблоїди, поки ні актор, ні модель ніяк не коментують свої стосунки. Втім, голлівудські інсайдери вже кілька місяців говорять про те, що між Дікапріо і Джіджі велика і сильна дружба.

Нагадаємо, раніше Леонардо ДіКапріо розлучився зі своєю подругою, з якою він був разом 4 роки - Каміллою Морроне.

А вже наприкінці серпня його помітили на півдні Франції біля елітного нічного клубу - у компанії українки Марії Берегової і старого друга, зірки трилогії "Людина-павук" тобі Магуайра.

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