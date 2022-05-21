Маша Єфросиніна показала прощальний подарунок від чоловіка / instagram.com/mashaefrosinina

Волонтерка і телеведуча Маша Єфросиніна разом зі співачкою Олею Поляковою показали перший випуск онлайн-шоу Дорослі дівчата після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Подруги зустрілися, щоб обговорити жахи війни: згадали 24 лютого, коли вся країна прокинулася від потужних вибухів, як пояснювали дітям, що відбувається, як переживали депресію і почуття провини за те, що покинули Україну, обговорили волонтерство.

Кожна тема відгукувалася болем в серцях артисток і їх глядачів. Дуже зворушливим виявився момент, коли Єфросиніна і Полякова розповіли про свої талісмани, придбані під час війни.

Так Маші Єфросиніній зробив знаковий подарунок її чоловік перед тим, як вона виїхала з України, щоб врятувати їх дітей - він зав'язав на її руці жовто-синю стрічку кольорів прапора України. "Ця стрічка завжди була на рюкзаку мого чоловіка. Він повісив її собі в 2014 році, коли був Майдан, і почалася війна. І ніколи її не знімав. Ходив з цим рюкзаком, подорожував, вона завжди у нього бовталася. Коли ми прощалися на кордоні, він мені її пов'язав, І сказав: "Розв'яжу, коли ми побачимося", - згадує ведуча зі сльозами на очах. Зараз вона носить цю стрічку, як оберіг, не знімаючи.

Поляковій її амулет подарувала маленька дівчинка - біженка з Маріуполя. "Це дівчинка зробила маленька, їй, мабуть, років 7. Вона була з Маріуполя, вони ледь вибралися звідти. Це було в Хорватії, на матчі. Я підійшла до трибун і вона до мене підійшла і каже: "Я хочу, щоб ви носили цей браслет як талісман". Я одягла і тепер завжди ношу. Так що дитинко, якщо ти мене бачиш, я ношу твій браслетик", - поділилася співачка.

Маша Єфросиніна показала прощальний подарунок від чоловіка / скріншот

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