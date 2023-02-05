Модель Поляк підтвердила роман з переможцем 'Холостячки 2' Задворним

Цікаво, що Андрій Задворний і співачка Злата Огневич після завершення "Холостячки 2" в 2021 році зустрічалися всього півтора місяці.

Поляк, Задворний / instagram.com/julia_poliak

33-річний Комерсант та переможець другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Задворний та 19-річна модель з Чернівців Юлія Поляк перестали приховувати свій роман. Дівчина виклала на своїй сторінці в Instagram знімки з їх спільного відпочинку.

Як видно з геолокації, зимові кадри були зроблені в Драгобраті (відомий гірськолижний курорт в Карпатських горах). Правда, пара замість лиж вважала за краще використовувати сноуборди.

До слова, Задворний і співачка Злата Огневич після завершення "Холостячки 2" в 2021 році зустрічалися всього півтора місяці. Співачка важко переживала розрив і навіть почала відвідувати психотерапевта. Причому повідомлялося, що ініціатором розриву став Задворний.

Нагадаємо, раніше головна героїня "Холостячка 2" Злата Огневич розповіла про надзвичайну ситуацію, яка трапилася з нею під час повітряної тривоги.

Виявилося, що під час масштабної повітряної тривоги по всій Україні, коли Росія обстрілювала Україну, Огневич застрягла в ліфті власного будинку.

До того українська співачка Христина Соловій разом з глядачами, які зібралися на трибунах стадіону Боруссія Парк у ФРН, фантастично красиво виконала гімн України - перед товариською грою української збірної.

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