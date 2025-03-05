Алек Болдвін думав про суїцид після вбивства українки на зйомках "Іржі"

У Болдвіна були психічні проблеми, а також постраждало його серце.

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Алек Болдвін думав про суїцид / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу E! News

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У Болдвіна були думки про самогубство

Актора кілька разів госпіталізували

Голлівудський актор Алек Болдвін довго не міг пережити вбивство українки Галини Гатчинс під час зйомок фільму "Іржа". У нього навіть були думки про самогубство.

Як розповіла його дружина в новому випуску шоу The Baldwins, Алек довго боровся з відчуттям, що замість Гатчинс мав загинути саме він.

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"Він сказав, що хоче вбити себе", - розповіла Гіларія.

Вона додала, що після інциденту в Болдвіна почалися психічні проблеми, а також постраждало його серце. Актора навіть кілька разів госпіталізували.

Крім того, Алек переживав з приводу своєї дружини і того, як ця ситуація вплинула на неї.

"Я завжди більше переживаю за тебе, ніж за себе. Я думаю про те, що це з тобою зробило і як сильно тобі боляче", - сказав актор своїй коханій.

Убивство Галини Гатчінс - головне

Нагадаємо, раніше американський актор Алек Болдвін, який потрапив у моторошну ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила оператора-постановника з України Галину Гатчінс, заявляв, що закінчує свою акторську кар'єру. Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.

Трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня 2021 року.

Болдвін одразу після випадкового вбивства заявляв, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події.

На студії стверджували, що пістолет був заряджений холостими набоями і не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стволі.

Таким чином осколками, що розлетілися, поранило 42-річного оператора Галину Гатчінс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза, який залишився живим.

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