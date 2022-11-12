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"Мені потрібен сильний чоловік": Доліна заговорила про роман з 59-річним одруженим бізнесменом

12 листопада 2022, 14:45

Лариса Доліна рік тому розлучилася після 20 років шлюбу. Судячи з усього, вона знайшла нового залицяльника.

Лариса Долина
Доліна заговорила про роман з 59-річним одруженим бізнесменом / скріншот

Російська співачка Лариса Долина, яка підтримує війну в Україні, вже рік без серйозних стосунків, але ходять чутки про її роман з 59-річним російським бізнесменом.

З Юрієм Растегіним-другом Армена Джигарханяна, Долину бачать досить часто, тому журналіст прямо запитали Долину про природу її стосунків з бізнесменом. Долина поспішила спростувати плітки, заявивши, що з Растегіним, який плюс до всього одружений, за рамки ділового співробітництва не виходила.

"Який роман? Нісенітниця собача. Просто така нісенітниця, що взагалі!", розлютилася Долина.

Більш того, вона заявила, що ніках відносин зараз не будує.

"Мені потрібен сильний чоловік, щоб він був сильніший за мене, — заявила зірка. - Але таких, на жаль, дуже мало. Тому у мене поки нікого немає", - заявила співачка.

Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

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Автор: Сергій Кущ
Лариса Долина новини шоу бізнесу
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