"Мені здавалося, я бачу сон": онук Софії Ротару після невдалої втечі з України порушив мовчання

Анатолій Євдокименко розповів про свої переживання / Колаж

Старший онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко вперше за довгий час опублікував особистий пост в соціальних мережах. Про нього було мало що чутно після того, як він разом з батьком, єдиним сином Софії Ротару, Русланом Євдокименком, був спійманий на кордоні з Молдовою при спробі покинути країну незаконним шляхом на початку повномасштабної війни в Україні.

Анатолій пише електронну музику, на початку лютого випустив альбом під назвою Interstice (проміжок - прим. редактора). Після цієї події в його музичній кар'єрі, на його сторінці в Instagram рідко з'являлася особиста інформація - лише презентація нових треків.

Однак нещодавно спадкоємець Ротару все ж порушив мовчання - він опублікував своє чорно-біле фото з вельми загадковим підписом. На знімку Анатолій позував, напівлежачи в кріслі з дуже задумливим виразом обличчя.

Кадр він прокоментував короткою фразою: "I felt like I was watching a dream I’d never wake up from…" (Мені здавалося, що я бачу сон, від якого вже ніколи не прокинуся... - прим. редактора).

Що саме "наснилося" Анатолію, так і залишається загадкою, відповідь на яку, схоже, знає лише його сім'я. У коментарях під фото відзначилися і його батько, і мати, і сестра, а також зіркова бабуся. Всі вони залишили захоплені емодзі.

Анатолій Євдокименко розповів про свої переживання / instagram.com/shmn

Раніше внучка Софії Ротару, модель та блогерка Софія Євдокименко закликала інтернаціональну спільноту надавати будь-яку посильну допомогу Україні.

Також вона зворушила шанувальників сімейним фото, яким зізналася своїм рідним у коханні - через війну в Україні дівчина не може побачитися з ними.

