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Не мовчить, як бабуся: онука Софії Ротару закликала світову спільноту допомогати Україні

5 квітня 2022, 19:10

Софія Євдокименко не стала стояти осторонь того болю, який поглинув українців.

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Софія Євдокименко підтримала Україну / instagram.com/iamsofiaeve

Онука Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко закликала інтернаціональну спільноту надавати будь-яку посильну допомогу Україні.

Поки її іменита бабуся воліє мовчати про війну в Україні, відбувшись лише цитатою зі знаменитої пісні, мовляв їй "сумно аж за край", Соня Євдокименко готова використовувати головну зброю блогера - свою популярність.

Модель не стала прикриватися "аполітичністю", а визнала війну і звірства, які творяться на її рідній Україні.

Софія Євдокименко не стала писати про мир у всьому світі. Замість загальних фраз вона залишила своїм підписникам чіткі інструкції про те, як саме вони можуть допомогти Україні та українцям, які страждають від звірств російських окупантів.

"Моя інтернаціональна спільнота! Я закликаю всіх вас вжити заходів і #StandWithUkraine. Робіть пожертви, відправляйте гуманітарні вантажі, приєднуйтесь до акцій протесту у ваших містах, приймайте українців, наймайте українців, будьте в курсі подій з надійних джерел, займайтеся волонтерством або допомагайте професійно", - написала онука Ротару.

Також в сторіс дівчина виклала список корисних для волонтерів і тих, хто шукає допомоги, онлайн-ресурсів.

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Раніше на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку, серед яких опинилися Руслан і Анатолій Євдокименко-син і онук співачки Софії Ротару. - батько і брат Софії Євдокименко. За незаконний перетин кордону під час воєнного стану їм може загрожувати до 5 років в'язниці.

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