Внучка Софії Ротару сумує за рідними в Україні - вона поділилася рідкісним сімейним фото

Внучка Софії Ротару сумує за рідними в Україні / скріншот, instagram.com/iamsofiaeve/

20-річна Соня Євдокименко, яка довгий час живе і навчається в Нью-Йорку, сумує про сім'ю. Зараз її рідні перебувають в Україні.

Внучка Софії Ротару опублікувала в Instagram сімейне фото. На знімку Соня зображена разом з мамою, татом, братом, а також двома бабусями. Ймовірно, знімок був зроблений ще на Новий Рік, яке сім'я святкувала разом.

"Я сумую за ними і сподіваюся, що скоро обійму їх", - йдеться в підписі до фото.

Раніше внучка Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко закликала інтернаціональну спільноту надавати будь-яку посильну допомогу Україні.

читайте також"Сумно, сумно аж за край": Ротару відреагувала на війну Росії проти УкраїниТакож повідомлялося, що на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку, серед яких виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко - син і онук співачки Софії Ротару. - батько і брат Софії Євдокименко. За незаконний перетин кордону під час воєнного стану їм може загрожувати до 5 років в'язниці.

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