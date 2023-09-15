"Мені кажуть стати на коліна і облизати туфлі влади": Назаров поглумився над "патріотами"-росіянами

Актор Дмитро Назаров, який підтримав Україну у війні проти країни-агресора РФ, і емігрував, поставив на місце "патріотів".

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Зірка відомого ситкому "Кухня" Дмитро Назаров вибухнув новим віршем / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншоти

Відомий російський актор театру і кіно Дмитро Назаров, який палко підтримав Україну у війні проти РФ і емігрував після оголошення йому бойкоту, у віршованій формі поставив на місце "патріотів", які закликають його повернутися. Відео з'явилося на YouTube-каналі актор.

Зірка відомого ситкому "Кухня" у вірші зізнався, що йому пропонували повернутися, тихо доживати роки на дачі і не висловлюватися проти кривавого терористичного режиму Путіна.

"Покайся, стань на Горді коліна,

Прагнучи при владі туфлі облизати.

Прости всіх тих, хто зрадив твою думку,

І не забудь друзів своїх зрадити.

Поживши в багнюці і злиденному приниженні,

Вослав війну, вибачте, "СВО"", - продекламував на камеру актор.

Судячи з усього, якісь представники влади країни-агресора РФ "дозволили" йому повернутися на батьківщину без хворобливих наслідків – якщо він визнає, що "без Путіна не буде Росії".

Нагадаємо, раніше Дмитро Назаров, який був звільнений за відверту критику путінської влади з МХТ імені Чехова і продовжує писати антивоєнні вірші та іронічні пісні про бруд і дурість, яку пропагують в РФ, несподівано висловився з приводу донатов на ЗСУ. Про це він повідомив в одному зі своїх інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

Так, за словами Назарова, йому часто пишуть в Instagram з приводу донатів на українську армію. На що актор відповів, що він на це піти не може.

Також стало відомо про те, що акторові відверто погрожують розправою. Так, Дмитро Назаров зізнався, що за останні два місяці отримав масу гнівних повідомлень. У деяких листах йому відверто бажають смерті.

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