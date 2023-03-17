"Яка гойда, Ваня? Одумайся!": Назаров осадив неадекватного Охлобистіна

Актор Дмитро Назаров раніше дружив з Іваном Охлобистіним. Він був здивований його поведінкою.

Назаров обложив неадекватного Охлобистіна / скріншот YouTube

Фанат терориста Путіна, громадянин невизнаної "ДНР" (з 2016 року), українофоб і гомофоб Іван Охлобистін минулого року виступив з пропагандистською промовою на російському концерті, присвяченому анексії нових українських територій.

Актор Дмитро Назаров, який був у приятельських стосунках з Іваном Охлобистіним, шокований таким вчинком, пишуть росЗМІ.

"Ми з ним знімалися, багато спілкувалися, весь час були рука об руку, обмінювалися всім-всім-всім. І для мене було величезним подивом побачити... для мене був шок. Я відкрив рот. Ваня, Ваня, Ваня! Ти чого?! Яка гойда, Ваня? Одумайся! Так, це шок", - заявив Назаров.

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Нагадаємо, раніше Охлобистін назвав імена своїх колег, які поїдуть воювати з мирними українцями, підтримавши кривавий терористичний акт Росії проти України. Охлобистін висловив припущення, що найпершим у військкомат відправиться російський актор Михайло Пореченков.

"Він не в курсі. Хоча хто-хто, а він піде першим, якщо покличуть", – заявив артист.

Також повідомлялося, що відомий своїми ворожими і фашистськими висловлюваннями російський актор і фанат путінського режиму Іван Охлобистін, якого глядачі знають за роллю доктора Бикова в комедійному серіалі "Інтерни", несподівано підтримав свою колегу Оксану Фандеру, яка вивісила на балконі прапор України.

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