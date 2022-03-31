Стівен Кінг передбачив жалюгідний результат путінської війни і пригрозив російському диктатору

Стівен Кінг / @StephenKing

Відомий американський письменник Стівен Кінг опублікував пост про війну Росії в Україні і в саркастичній формі звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Зірка ніби передбачив результат війни. Мабуть, користувачам таку думку сподобалося, так як пост Кінга набрав вже понад 11 тисяч лайків.

читайте також"Очі і посмішка, які вкрали всі жіночі серця": хто Новий "краш" українок"Продовжуй, Влад. Україна спустошить твою скарбницю і знекровить тебе", - написав Кінг в Twitter.

Нагадаємо, Російський воєначальник Ігор Гіркін, також відомий під військовим псевдонімом Ігор Стрєлков, визнав, що війна Володимира Путіна проти України мала неприємні наслідки. Ветеран армії і колишній офіцер ФСБ підтвердив, що Україні вдалося дати відсіч Росії.

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