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"Вбивають Україну": Стівен Кінг жорстко розсварив республіканців у США

Дмитро Відоменко
15 квітня 2024, 10:09
Легендарний письменник Стівен Кінг жорстко розкритикував республіканців, які вже півроку не ухвалюють пакет допомоги для України.
Стівен Кінг
Стівен Кінг - відомий шанувальник України / колаж: Главред, фото: twitter.com/StephenKing

Легендарний американський письменник, майстер жанру "хорор", автор романів "Воно", "Сяйво" і "Зелена миля", повісті "Втеча з Шоушенка" Стівен Кінг жорстко висловився з приводу затримки надання військової допомоги Україні від США. Про це стало відомо з його поста в сервісі мікроблогів X (раніше - Twitter).

"Радикальні республіканці в Палаті представників фактично вбивають Україну. Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, "Путін, мабуть, щипає сам себе"", - написав Кінг.

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Хто такий Стівен Кінг?

Стівен Едвін Кінг - американський письменник, який працює в різноманітних жанрах, включно з жахами, трилером, фантастикою, фентезі, містикою, драмою, детективом, отримав прізвисько "Король жахів", повідомляє "Вікіпедія".

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Стівен Кінг підтримує Україну - останні новини

Письменник давно і відкрито підтримує Україну і засуджує Росію за розв'язання війни. Своїм заповітним бажанням на 2023 рік він називав мир. 28 січня письменник звернувся до росіян, закликавши їх зупинити "цю безглузду війну" і припинити бомбити мирних жителів. Американець підкреслив, що президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.

29 квітня 2023 року "король жахів" прокоментував обстріл житлового будинку в Умані. Він зазначив, що РФ "убиває дедалі більше українських цивільних, зокрема дітей", і це - тероризм.

Також Кінг назвав політика Дональда Трампа зрадником, звинувативши його у зв'язках із Росією та Путіним.

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