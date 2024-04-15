"Вбивають Україну": Стівен Кінг жорстко розсварив республіканців у США

Легендарний письменник Стівен Кінг жорстко розкритикував республіканців, які вже півроку не ухвалюють пакет допомоги для України.

https://glavred.net/stars/ubivayut-ukrainu-stiven-king-zhestko-razrugal-respublikancev-v-ssha-10557881.html Посилання скопійоване

Стівен Кінг - відомий шанувальник України / колаж: Главред, фото: twitter.com/StephenKing

Легендарний американський письменник, майстер жанру "хорор", автор романів "Воно", "Сяйво" і "Зелена миля", повісті "Втеча з Шоушенка" Стівен Кінг жорстко висловився з приводу затримки надання військової допомоги Україні від США. Про це стало відомо з його поста в сервісі мікроблогів X (раніше - Twitter).

"Радикальні республіканці в Палаті представників фактично вбивають Україну. Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, "Путін, мабуть, щипає сам себе"", - написав Кінг.

Хто такий Стівен Кінг? Стівен Едвін Кінг - американський письменник, який працює в різноманітних жанрах, включно з жахами, трилером, фантастикою, фентезі, містикою, драмою, детективом, отримав прізвисько "Король жахів", повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Стівен Кінг підтримує Україну - останні новини

Письменник давно і відкрито підтримує Україну і засуджує Росію за розв'язання війни. Своїм заповітним бажанням на 2023 рік він називав мир. 28 січня письменник звернувся до росіян, закликавши їх зупинити "цю безглузду війну" і припинити бомбити мирних жителів. Американець підкреслив, що президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.

29 квітня 2023 року "король жахів" прокоментував обстріл житлового будинку в Умані. Він зазначив, що РФ "убиває дедалі більше українських цивільних, зокрема дітей", і це - тероризм.

Також Кінг назвав політика Дональда Трампа зрадником, звинувативши його у зв'язках із Росією та Путіним.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред